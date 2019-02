Google elimina la versione web di Google Tasks e il widget per le notifiche nelle pagine

Gli account consumer di Google Plus verranno chiusi il 2 aprile e alcune funzioni saranno eliminate a febbraio : Il colosso di Mountain View ha confermato oggi che gli account degli utenti consumer di Google Plus verranno chiusi il 2 aprile 2019, inoltre, alcune funzionalità del servizio verranno interrotte a partire dall'inizio della prossima settimana per gli account Google Plus personali. L'articolo Gli account consumer di Google Plus verranno chiusi il 2 aprile e alcune funzioni saranno eliminate a febbraio proviene da TuttoAndroid.

Google elimina valutazioni e recensioni dal Play Store per spam : Google ha annunciato di intervenire sulle recensioni presenti sul Play Store per eliminare commenti spam o che violano le norme sui commenti della società di Mountain View. Secondo Big G, alcuni sviluppatori di app acquistano [...] L'articolo Google elimina valutazioni e recensioni dal Play Store per spam è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Google Plus : ecco perché devi eliminare subito il tuo account : Scoperta una seconda perdita di dati da Google Plus e Google decide di anticiparne la chiusura. L’accesso all’API si spegnerà ancora prima, entro i prossimi 90 giorni. La nuova vulnerabilità ha colpito 52,5 milioni di [...] L'articolo Google Plus: ecco perché devi eliminare subito il tuo account è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore