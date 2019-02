Google con TensorFlow blocca 100 milioni di messaggi spam in più ogni giorno

'Sigarette di contrabbando' - Google Maps porta a Forcella : Basta scrivere su Google Map 'Sigarette di contrabbando', ed il percorso è tracciato: via Forcella. Un cittadino napoletano, si è imbattuto per caso in nella ricerca virtuale ed ha segnalato l'...

Chrome OS si prepara a introdurre le routine di Google Assistant e una pagina di gestione con le app Android : Il canale Canary di Chrome si è arricchito di una nuova pagina di gestione delle app, attivata da un apposito flag. Scopriamo come funziona

Il dopo Nexus con Google Pixel 3 Lite? Prime note sul prezzo : Avete per caso dimenticato il discorso sui Google Pixel 3 Lite? Ci pensiamo noi a ricordarvelo. Stando a quanto espresso dal portale 'MySmartPrice', la variante più grande dovrebbe costare 40 mila rupie, all'incirca 490 euro, almeno stando ai valori restituiti dal cambio valuta attuale. Il modello standard dovrebbe essere contraddistinto dalla sigla 'G020B', mentre quella che contrassegnerà la variante più grande si dice sarà 'G020F'. Ricordiamo ...

Password di Google - qui puoi controllare se è sicura : (Foto: Google) Qualche giorno fa ha destato preoccupazione la comparsa online di Collection #1, una banca dati contenente milioni di combinazioni tra Password e indirizzi email rubate a utenti ignari nel corso degli ultimi anni. Incidenti come questo — oltre a mettere a rischio immediato la sicurezza informatica delle persone i cui account sono stati violati — diffondono informazioni preziose sulle abitudini che abbiamo in fatto di Password, ...

Google ha fatto un’estensione per Chrome che controlla se le nostre password sono ancora sicure : password Checkup verifica che gli account non siano stati violati e suggerisce di cambiare password se nota qualcosa di strano

Il caso Fortnite non toglie il sonno a Google - che conferma la "tassa" alle app del Play Store : "Non abbiamo in programma di ridurre il prelievo del 30%, che crediamo adeguato ai servizi ed alla visibilità che offriamo"

Il colosso che controlla Google e YouTube soffre in borsa : New York, 4 feb. , askanews, Alphabet ha chiuso il quarto trimestre del 2018 con utili e ricavi in rialzo grazie a un'aliquota passata all'11% dal 138% dell'anno precedente, ma il titolo sta soffrendo ...

Google pensa a chi ha problemi di udito con Sound Amplifier e Live Transcribe : Live Transcribe e Sound Amplifier sono due applicazioni di Google pensate per chi ha problemi di udito e permettono rispettivamente di trascrivere in tempo reale le conversazioni ed amplificare i suoni circostanti più rilevanti.

Google usa l’Intelligenza Artificiale per farvi giocare con il teatro delle ombre cinesi : L’Intelligenza Artificiale si mette al servizio delle ombre cinesi. Se vi state chiedendo cosa c’entra l’antichissima arte delle ombre con un computer, la risposta è molto semplice. Google ha messo online la pagina Shadow Art che permette di giocare con le ombre in maniera del tutto nuova e appassionante. Si tratta di un gioco che si esegue all’interno della pagina del browser – quindi non occorre installare nulla sul PC, ...

MIUI 10 ora ha una scorciatoia a Google Assistant con la versione 10.2.1 : L'abilitazione de gesti a schermo intero implica la rinuncia alla scorciatoia per accedere a Google Assistant tramite la pressione prolungata del tasto home, pertanto Xiaomi ha introdotto nella MIUI 10.2.1 la possibilità di attivare l'assistente Google tenendo premuto in tasto di accensione per 0,5 secondi.

Google insiste con 'Mamma ho perso l'aereo' : è il turno di Joe Pesci : Lo scorso Natale l'attore Macaulay Culkin era tornato, 27 anni dopo, ad essere il protagonista di ''Mamma ho perso l'aereo'', girando delle scene cult del film con l'aiuto del Google Assistant, per ...

Google Assistant prova a rimetterci in forma con Freeletics Challenge - non in italiano : Google Assistant lancia Freeletics Challenge, una sfida gratuita che promette di migliorare la nostra forma fisica in appena 14 giorni.

Un test con Google Pixel 3 anticipa i benefici sull'autonomia della dark mode di Android Q : Di Android Q sappiamo ancora poco. Ma tra le voci circolate finora c'è quella che riguarda l'implementazione di una dark mode