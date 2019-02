Fmi | Tria | Sottovalutata capacità nostre politiche di sostenere crescita

Fmi : Tria - rapporto sottovaluta necessità sostenere crescita : Roma, 06 feb 20:43 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, dichiara: "Apprezziamo l'equilibrio delle valutazioni sulla crescita economica... , Rin,

Fmi - Tria : non c'è motivo per creare allarmismi : Roma, 6 feb., askanews, - 'Non c'è motivo per creare allarmismi'. Lo dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, commentando il rapporto dell'Fmi. 'Sono sicuro che, come è evidente dal summing up della discussione al consiglio di amministrazione del Fondo, che ne esprime la posizione ...

Fmi - Tria : non c'è motivo per creare allarmismi : Roma, 6 feb., askanews, - "Non c'è motivo per creare allarmismi". Lo dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, commentando il rapporto dell'Fmi."Sono sicuro che, come è evidente dal summing up della discussione al consiglio di amministrazione del Fondo, che ne esprime la posizione ...

Tria - da Fmi drammatizzazione eccessiva su Italia. E rassicura : "Nessuna manovra correttiva" : "Non ci sono rischi per una manovra correttiva" ha ribadito inoltre il ministro dell'Economia, in conferenza stampa durante i lavori del Wef. Tria ha poi che non ci sono rischi "perche' l'obiettivo ...

Fmi - la stoccata di Tria : 'Rischio sono politiche consigliate dal Fondo' : Ovviamente monitoriamo come va la finanza pubblica, ma il rallentamento maggiore del previsto non comporta di per sé alcuna manovra correttiva', ha poi aggiunto il ministro dell'Economia. 'Anche ...

Il Fmi lancia l'allarme e taglia le stime sull'Italia Tria : previsioni sbagliate : Per il vicepremier Matteo Salvini 'è il Fmi che è una minaccia per l'economia'. Luigi di Maio assicura: 'Indietro non si torna' su quota 100 e reddito di cittadinanza. Dello stesso parere anche il ...

##Tria : anche politiche economiche Fmi sono fra i rischi globali : ... askanews, - L'Italia ha una finanza pubblica che 'non corre alcun pericolo' e non rappresenta un 'rischio globale', un rischio per l'economia mondiale, come la Brexit o la frenata dell'economia ...

Tria : "Rischio sono politiche consigliate da Fmi" : ... perché ci sono degli strumenti previsti, anche nella legge di bilancio, per impedire che gli obiettivi vengano non raggiunti, ma il rallentamento dell'economia maggiore del previsto non comporta di ...

Tagli al Pil - Tria fa muro : l'Italia non è a rischio - rischio sono politiche Fmi : Ovviamente monitoriamo come va la finanza pubblica, ma il rallentamento maggiore del previsto non comporta di per sé alcuna manovra correttiva', ha poi aggiunto il ministro dell'Economia. 'Anche ...