Feudal Alloy - recensione

Il metroidvania Feudal Alloy è ufficialmente disponibile e finalmente potremo impersonare un robot controllato da un pesce in un setting medievale : Il medioevo di Feudal Alloy non è esattamente quello che ci potremmo aspettare e basta pochissimo per capire che il gioco targato Attu Games non scherza di certo a livello di stranezza e originalità. In Feudal Alloy trovarsi di fronte a un robot controllato da un pesce è la normalità, talmente normale che noi giocatori prendiamo il controllo proprio uno di questi strani robot pesce-comandati.La premessa è indiscutibilmente strana ma il trailer e ...

In Feudal Alloy il medioevo incontra degli strambi robot controllati da pesci : Lo sviluppatore Attu Games ha annunciato che l'action adventure Feudal Alloy verrà lanciato per Switch tramite Nintendo eShop e PC tramite Steam e GOG il 17 gennaio. Sono in programma anche le versioni PlayStation 4 e Xbox One, che verranno pubblicate "molto presto".Ecco una panoramica del gioco, riportata da Gematsu:"Feudal Alloy è un'epica avventura d'azione con robot medievali controllati da pesci!".Read more…