Ex Ilva di Taranto | discarica abusiva di rifiuti cancerogeni sulle collinette | trovati

Ilva - la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia : “Non ha protetto i cittadini di Taranto dall’inquinamento” : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia perché “il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell’Ilva ha messo in pericolo la salute dell’intera popolazione, che vive nell’area a rischio” di Taranto, specificando che “le autorità nazionali non hanno preso tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata“. E ora, specifica la Corte, le misure ...

