È stato raggiunto un accordo di pace nella Repubblica Centroafricana

Il minatore che ha raggiunto Julen per primo : "È stato terribile. Ma abbiamo fatto tutto il possibile" : "È toccato a me scendere per primo. È stato terribile". Nicolas Rando fa parte del Greim, il team di salvataggio della Guardia Civile spagnola che ha provato a salvare il piccolo Julen, bambino di 2 anni morto a causa della caduta in un pozzo a Totalan, in provincia di Malaga. È stato colui che è riuscito a raggiungere per primo il corpo, constatando il decesso. Rando è stato intervistato da Diario Sur. Il ...

Dopo 19 giorni è stato raggiunto un accordo per i migranti di Sea Watch : (foto: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto) Dopo quasi tre settimane in mare e disagi estremi per i 49 migranti a bordo, nella mattinata del 9 gennaio è giunta la soluzione attesa per le imbarcazioni Sea Watch 3 e Sea Eye, impossibilitate per giorni ad attraccare in un porto a causa dell’opposizione politica dei paesi europei. Ad annunciarlo è stato il primo ministro di Malta Joseph Muscat, in una conferenza stampa a La Valletta: 8 stati membri ...

Cop24 : un accordo sul clima è stato raggiunto - ma dobbiamo continuare a resistere : La Cop24 di Katowice è finita con un accordo con degli obblighi e delle regole valide per tutti i Paesi. Un accordo insufficiente, certo, ma c’è stato: quasi un miracolo, considerando il sabotaggio continuo delle delegazioni dei paesi produttori di combustibili fossili. La situazione rimane difficilissima, ma dobbiamo resistere, come cento anni fa, al tempo della difesa del Piave. E il risultato della Cop24 è proprio questo: resistiamo. Rimane ...