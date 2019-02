Claudia Cretti | nuova vita in sella | ora il paraciclismo | sognando Tokyo2020

Claudia Cretti torna in gara : “La mia nuova vita nel paraciclismo - sogno Tokyo 2020. Zanardi mi ha ispirato” : Claudia Cretti è pronta per tornare in gara, la bergamasca sta per incominciare la sua seconda vita sportiva dopo l’incidente subito al Giro Rosa 2017: in occasione della settima tappa, da Isernia a Baronissi, perse il controllo della sua bicicletta a oltre 90 km/h e rischiò seriamente di non farcela, la bergamasca rimase in coma per tre settimane e venne operata alla testa per due volte. La 22enne si rimetterà il dorsale sulla schiena e ...