Facebook sta lavorando all’integrazione dei messaggi diretti di Instagram in Gestore

Almeno 7 consigli per aumentare la sicurezza su Facebook : parla lo staff di Zuckerberg : Da un paio d'anni a questa parte si parla con preoccupazione crescente di un delicato tema come quello della sicurezza su Facebook. Privacy e tanto altro ancora al centro di critiche e vulnerabilità più o meno note, al punto che oggi 5 febbraio ci arrivano alcune dritte direttamente dallo staff di Zuckerberg. In particolare, ci sono Almeno 7 punti che vanno trattati con grande attenzione, a maggior dopo alcuni aggiornamenti che vi abbiamo ...

Pomigliano - preside censura contestazioni a Di Maio - studentessa denuncia su Facebook : Domani è prevista la visita di Luigi di Maio nel liceo di Pomigliano d'Arco dove ha conseguito la maturità, il liceo classico-scientifico Imbriani, tuttavia ci sono state denuncia da parte degli studenti di censura ideologia. A quanto pare non saranno consentite proteste, manifestazioni, contestazioni e nemmeno dei semplici confronti con il leader del Movimento 5 Stelle. Gli studenti, in sintesi, potranno solo ascoltare quello che il capo ...

2 Febbraio 2019 - Buona Festa della Candelora : ecco le IMMAGINI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : 1/31 ...

La Merkel abbandona Facebook (ma resta su Instagram) : Berlino. Fare la cancelliera federale per quattro volte di seguito deve essere faticoso. Schiacciata fra Vladimir Putin e Donald Trump, insidiata sul lato destro dai sovranisti di Alternative für Deutschland, impegnata in un turbinio di vertici a casa e all’estero, Angela Merkel non sembra mai avere

Angela Merkel lascia Facebook : "Seguitemi su Instagram" - : La cancelliera tedesca ha postato un video di 31 secondi: "Grazie per il sostegno avuto ma ora che non sono più presidente della Cdu chiuderò questa pagina"

Stai troppo su Facebook durante il lavoro? Puoi essere licenziato : Roma, 1 feb., askanews, - Passare troppo tempo sui social mentre si è al lavoro è causa plausibile di licenziamento. Così la sezione lavoro della Cassazione, con sentenza numero 3133, ha ribadito ...

Cassazione : giusto licenziare chi sta troppo su Facebook dall'ufficio : Non saper proprio rinunciare a collegarsi a Facebook può costare il posto di lavoro: è stato confermato in via definitiva il licenziamento disciplinare di una donna, segretaria part time in uno studio ...

Facebook : nonostante gli scandali del 2018 - conferma trimestrale record : Il 2018 è senza dubbio stato l’anno più complicato per Facebook, da quando la società guidata da Mark Zuckerberg è stata fondata imponendosi come social network più popolare al mondo. Un anno iniziato con lo scandalo Cambridge Analytica che ha messo in evidenza le lacune della gestione di Facebook dei dati sensibili degli utenti. E al tempo stesso gli altri problemi, evidenziati da inchieste giornalistiche, che hanno contribuito a minare ...

Caro Mark Zuckerberg - per Facebook stai scegliendo la strada sbagliata : Caro Mark Zuckerberg, ho letto la bozza della Carta che dovrebbe guidare il processo di istituzionalizzazione della Commissione indipendente che vorresti aiutasse Facebook, negli anni a venire, a decidere quali contenuti meritano di restare online e quali, al contrario, di essere condannati all’oblio. E ho anche letto che la pubblicazione della bozza mira a raccogliere commenti, suggerimenti e, mi auguro, anche critiche costruttive. Mi permetto, ...

Facebook - utenti pagati per installare app che li spii - il social : 'Chiesto il consenso' : E' nuovamente al centro di una dura polemica il social network Facebook. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, l'azienda con sede a Menlo Park avrebbe pagato 20 dollari al mese diversi utenti che hanno scaricato un'apposita applicazione sui loro smartphone: si tratta per essere precisi dell'app Facebook Research. Quest'ultima registra e manda all'azienda di Mark Zuckenberg i dati relativi a tutto ciò che svolgono gli utenti sui ...

Le Storie di Instagram usate ogni giorno da 500 milioni di persone e l’ecosistema di Facebook vola : Il team di Facebook ha reso noto che la metà del miliardo di utenti di Instagram usa quotidianamente le Storie. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Le Storie di Instagram usate ogni giorno da 500 milioni di persone e l’ecosistema di Facebook vola proviene da TuttoAndroid.

Facebook ha pagato gli utenti 20 dollari al mese per installare un'app che li spia : Che valore ha la vostra privacy? Anche meno di 20 euro al mese. Tanto ha pagato Facebook utenti tra i 13 e i 35 anni per installare un'app che permettesse di catturare praticamente qualsiasi attività ...

Nonostante gli scandali - Facebook continua a fare una valanga di soldi : Il 2018 di Facebook si era chiuso in modo disastroso, tra scandali e inchieste governative. Il 2019 è iniziato sullo stesso spartito con la scoperta delle app spia dei dati degli utenti, pagati 20 e ...

Facebook ha fatto installare una vpn per monitorare le abitudini degli utenti : (Photo credit should read JOEL SAGET/AFP/Getty Images) Facebook interromperà il suo programma di ricerca marketing che osservava dall’interno i dispositivi sui quali era installato, appartenenti a un gruppo di tester di età compresa tra i 13 e i 35 anni, dopo che un articolo di Tech Crunch ha svelato i meccanismi del progetto. Il social network offriva al gruppo di giovani la possibilità di installare una virtual private network (vpn), ...