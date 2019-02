E' bello essere in Italia! Il primo compleanno bianconero di Cristiano Ronaldo

(Di martedì 5 febbraio 2019) Ildiha monopolizzato l'attenzione dei tifosi della Juventus e del mondo del calcio. I messaggi di auguri hanno iniziato a diramarsi nella rete e sui social network fin dalla mattina, con il post del Manchester United a bruciare di qualche minuto quello della Juventus.ha festeggiato il suoe dai microfoni di Juventus TV ha voluto ringraziare i tantissimi tifosi che gli hanno inviato gli auguri, facendogli sentire il loro calore. "E' una grandissima esperienza e mi sento fortunato adqui, in Serie A - ha dichiarato -. Torino è una città bella e tranquilla, mi trattano tutti benissimo. Sono veramente felice diqui". Poi sulla squadra: "Il momento è ottimo e siamo pronti per le prossime gare"."Sono molto felice di festeggiare il mioqui - ha aggiunto -. E'in Italia, e qui al campo d'allenamento. Voglio ringraziare i tifosi per i messaggi d'auguri e per l'affetto. Grazie mille". Poi sui primi mesi a Torino: "Sto vivendo una grandissima esperienza. La mia famiglia è felice, i miei bambini lo sono, perciò sono veramente felice diqui!". Infine qualche battuta sul momento della Juve, che CR7 vede comunque positivo nonostante le ultime tre gare un po' complicate. "Il momento della squadra è ottimo - ha garantito CR7 -. Ci sentiamo bene, siamo primi in campionato, siamo in Champions League e abbiamo vinto iltrofeo a inizio anno". "Siamo pronti per le prossime sfide", ha concluso.