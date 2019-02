huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Conversazione sull'Alzheimer con Christopher Dobson - simonettatomass : RT @HuffPostItalia: Conversazione sull'Alzheimer con Christopher Dobson - HuffPostItalia : Conversazione sull'Alzheimer con Christopher Dobson - MonicaPiriti : @fabioladetto1 @RoccoBartolini @myrtamerlino @Mov5Stelle Ho indovinato, però. Niente da dire sull'argomento, solo o… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) (a cura di Maurizio Brunori.professore emerito, Università La Sapienza, già Presidente della Classe di Scienze FMN dell'Accademia dei Lincei)"Considerato che curare è un risultato raramente raggiungibile, dobbiamo considerarci fortunati se si riuscirà a rallentare il decorso di una malattia o in alcuni casi prevenirne l'insorgenza". Il 15 gennaio scorso il prof., professore nel Dipartimento di Chimica dell'Università di Cambridge e Master di St John's College, ha tenuto all'Accademia dei Lincei una conferenzanell'ambito di un simposio congiunto con la Israel Academy of science and humanities.Maurizio Brunori (MB) - Il titolo della tua conferenza - "'s disease: towards its prevention and treatment" - è molto stimolante. È generalmente accettato che purtroppo una terapia efficace e specifica ...