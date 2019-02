Calcio a 5 | l’Italia sconfigge la Romania per 4-2 nella seconda amichevole | doppietta di

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : Inghilterra e Bielorussia nel Main Round con l’Italia e con l’Ungheria : Dal 29 gennaio al 3 febbraio hanno avuto luogo gli incontri del Preliminary Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di Calcio a 5, che si disputeranno in Lituania nel 2020. 32 compagini si sono giocate i 16 pass a loro disposizione per il Main Round, che si terrà dal 22 al 27 ottobre 2019 e comprendente anche l’Italia. Di seguito la composizione dei raggruppamenti della fase preliminare: Preliminary Round (29 gennaio-3 febbraio ...

Calcio : l’Italia Under21 sfiderà in amichevole l’Austria e la Croazia a Trieste ed a Frosinone : Riprende l’avventura dell’Italia Under21 di Calcio di Luigi Di Biagio nel suo percorso di avvicinamento agli Europei di categoria che il Bel Paese ospiterà nel prossimo mese di giugno. La compagine tricolore, infatti, disputerà due amichevoli giovedì 21 marzo (ore 18.30) e lunedì 25 marzo (ore 18.30), rispettivamente al “Nereo Rocco” di Trieste e al “Benito Stirpe” di Frosinone, contro l’Austria e la ...

Calcio : l’Italia Under21 sfiderà in amichevole l’Austria e la Croazia a Trieste ed a Frosinone : Riprende l’avventura dell’Italia Under21 di Calcio di Luigi Di Biagio nel suo percorso di avvicinamento agli Europei di categoria che il Bel Paese ospiterà nel prossimo mese di giugno. La compagine tricolore, infatti, disputerà due amichevoli giovedì 21 marzo (ore 18.30) e lunedì 25 marzo (ore 18.30), rispettivamente al “Nereo Rocco” di Trieste e al “Benito Stirpe” di Frosinone, contro l’Austria e la ...

Calciomercato Sassuolo : Boateng saluta l’Italia - ecco la sua prossima squadra : Il centrocampista del Sassuolo Kevin-Prince Boateng diventerà a breve un nuovo calciatore del Barcellona tra poche oreCalciomercato / Serie A- Clamorosa trattativa di mercato che si sta per realizzare in queste ore tra Kevin-Prince Boateng e il Barcellona. Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia in casa Sassuolo, che ha scosso completamente l’ambiente emiliano. Dopo 15 presenze tra campionato e Coppa Italia condite con 5 ...

Il Calcio europeo nel 2017 vale 20 miliardi - l’Italia pesa per l’11% : I ricavi del calcio europeo sono cresciuti del 77% a partire dal 2008. In aumento soprattutto i premi UEFA e i proventi dei diritti televisivi. L'articolo Il calcio europeo nel 2017 vale 20 miliardi, l’Italia pesa per l’11% è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali di Calcio femminili – L’Italia si avvicina alla rassegna iridata con due sfide amichevoli : Due amichevoli in vista per l’Italia femminile di calcio, contro Cile e Galles, in vista dei Mondiali 2019 Inizia l’anno del Mondiale, con la Nazionale Femminile che, a vent’anni di distanza dall’ultima partecipazione, quest’estate in Francia tornerà ad essere tra le protagoniste della Fase finale della Coppa del Mondo. Un 2019 che può rappresentare un nuovo punto di svolta per tutto il calcio in rosa e che si ...

Calcio femminile : le convocate dell’Italia per le amichevoli contro il Cile e il Galles : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C ...

Calcio femminile : l’elenco delle convocate dell’Italia di Milena Bertolini per le amichevoli contro il Cile e il Galles : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C ...

Supercoppa italiana - la Lega Calcio risponde alle polemiche : “ci siamo adeguati alle politiche dell’Italia intera” : Il presidente della Lega calcio di Serie A, Gaetano Miccichè, ha risposto alle critiche per la disputa della Supercoppa italiana a Gedda “Il calcio fa parte del sistema culturale ed economico italiano e non può avere logiche, soprattutto nelle relazioni internazionali, diverse da quelle del Paese a cui appartiene. L’Arabia Saudita è il maggior partner commerciale italiano nell’area mediorientale grazie a decine di ...

Supercoppa a Jeddah - Miccichè : scelta del Calcio in linea con quelle dell’Italia : “Cari tifosi ed appassionati del calcio italiano, credo sia doveroso fare il punto sulla decisione della Lega Serie A, e

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : l’Italia parteciperà al torneo. Azzurre inserite nel gruppo con Ungheria - Messico e Thailandia : Una storia che continua. La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini parteciperà anche quest’anno alla Cyrpus Cup, torneo a inviti rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. Il torneo si terrà dal 25 febbraio al 7 marzo 2019 e vedrà ai nastri di partenza le Azzurre, l’Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l’Ungheria, la Corea del Nord, il Messico, la ...

Calcio femminile : l’Italia di Milena Bertolini disputerà un’amichevole contro il Galles il 22 gennaio a Cesena : La Nazionale italiana di Calcio femminile pensa al 2019, una stagione importante nella quale le azzurre saranno impegnate nella fase finale dei Mondiali in Francia (7 giugno-7 luglio). Dopo 20 anni ritroveremo la nostra rappresentativa in un evento così prestigioso e le intenzioni di far bene ci sono tutte. Nel gruppo C la compagine tricolore si giocherà le proprie carte contro Australia, Brasile e Giamaica per conquistare il pass agli ottavi di ...

Calcio femminile : le convocate dell’Italia di Milena Bertolini nell’ultimo raduno del 2018 a Coverciano : Ultimo raduno dell’anno per la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. La compagine nostrana si è ritrovata ieri e lavorerà a Coverciano fino al 19 dicembre. Vi saranno tre giorni di stage congiunto con la selezione Under23. Oltre a quattro sedute di allenamento, le azzurre concluderanno lo stage con un’amichevole contro la Under16 maschile della Fiorentina. Un test per verificare la condizione prima del rompete ...

Calcio - l’Italia vuole organizzare gli Europei 2028. Gabriele Gravina : “La mia scommessa - opportunità da cogliere” : L’Italia sogna di organizzare gli Europei 2028 di Calcio, l’obiettivo è estremamente concreto come ha ribadito Gabriele Gravina ai microfoni di Sky Sport. Il Presidente della FIGC non si è voluto nascondere: “La mia grande scommessa è quella di puntare all’organizzazione di Euro 2028. È complicato convincere alcune autorità, politiche e non solo, a condividere questo percorso, ma tutti insieme dobbiamo fare degli sforzi per ...