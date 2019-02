Alessandro Di Battista svergognato da Giorgia Meloni | ' Quando si è trovato davanti Fabio

Venezuela - Alessandro Di Battista insultato anche da Guaidò : 'Perché è soltanto un ignorante' : Ma se vogliamo approfondire il tema dovremmo dire che il Venezuela negli ultimi dieci anni è stato il quarto Paese del mondo in termini di investimenti nel settore petrolifero. Più di noi solo Russia,...

Venezuela - Alessandro Di Battista insultato anche da Guaidò : "Perché è soltanto un ignorante" : Sul caso-Venezula, l'Italia, complici le forzature grilline e di Alessandro Di Battista in particolare a favore del dittatore comunista Nicolas Maduro, non riesce a prendere posizione. Un'altra grana per il governo: Lega e M5s riescono a battibeccare anche per Caracas. Ma, si diceva, Di Battista. Co

Alessandro Di Battista - per i sondaggi non esiste. Nessuna illusione : non muove un voto : 'L' effetto Dibba ' non esiste. O meglio, esiste nei retroscena sul governo, esiste all'interno del Movimento cinque stelle. Esiste perché parla, alimenta polemiche, crea tensione nel suo partito. Ma ...

Matteo Salvini mette a cuccia Alessandro Di Battista : "Se continua a darmi del rompicog***..." : "Se qualcuno continua a insultare e darmi del rompicoglioni le cose si fanno complicate". Matteo Salvini fino a oggi ha usato toni insolitamente morbidi con i 5 Stelle, anche di fronte alle volgarità reiterate di Alessandro Di Battista e compagnia. Stavolta, ospite di Quarta Repubblica, il talk cond

Alessandro Di Battista - la vergogna : avete notato? Attacca Fazio e Vespa solo dopo aver... : Puntuale come l'influenza invernale, Alessandro Di Battista ha rispolverato lo storico cavallo di battaglia grillino contro gli stipendi di 'certi conduttori' in Rai, primi fra tutto Fabio Fazio e ...

Franco CFA - Alessandro Di Battista lancia il partito africano : ecco chi ha incontrato e perché : L'ultima trovata di Alessandro Di Battista? lancia il partito africano, al grido di: "Free Africa. Africa libera dal Franco Cfa". Il grillino infatti ha partecipato a una cena di gala a Tivoli, dove ha incontrato Otto Bitjoka, presidente dell'Unione delle Comunità Africane d'Italia, che aveva molto

Alessandro Di Battista contro i privilegi di politici e giornalisti : ’È ora di tagliare gli stipendi a Fazio e Vespa’ : Alessandro Di Battista torna su uno dei temi cardine per il M5S, ovvero la lotta ai privilegi e agli stipendi stellari. “È giunto il tempo di una sforbiciata senza precedenti dei costi della politica... L'articolo Alessandro Di Battista contro i privilegi di politici e giornalisti:’È ora di tagliare gli stipendi a Fazio e Vespa’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tav - scontro Alessandro Di Battista-Salvini : “Se Lega la vuole torni con Berlusconi e non rompa” : Alessandro Di Battista va all'attacco del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sulla Tav: "Se la Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi di euro tornasse da Berlusconi e non rompesse i coglioni". Il leader della Lega replica: "Serve agli italiani". Interviene anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Decisione dopo analisi costi-benefici".Continua a leggere

Alessandro Di Battista - un Carlo Calenda tutto da godere : 'Buffone - imbecille - cretino' : ' Alessandro Di Battista è un gran buffone ' e 'un cretino '. Non usa mezzi termini Carlo Calenda che, ospite del forum #PoliticaPresse , a proposito dell'ex deputato 5 stelle, dice: 'Vedere un grande ...

