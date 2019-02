Al-Araibi | Chiellini su Twitter | ' Spero torni presto a casa'

gazzetta

: RT @Gazzetta_it: #Chiellini vicino ad #Al-Araibi: “Spero torni presto a casa” - LandiGiuseppe : RT @Gazzetta_it: #Chiellini vicino ad #Al-Araibi: “Spero torni presto a casa” - sportface2016 : #Chiellini: 'Spero in una rapida soluzione del caso #AlAraibi' -

(Di martedì 5 febbraio 2019)scende in campo per Hakeem Al-. Il capitano della Juventus, tramite, ha solidarizzato con il difensore del Bahrain, in queste ore in carcere in Thailandia: "in una ...