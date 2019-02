trump | resta in siria!

Russiagate - arrestato ex consigliere trump. Vertici campagna elettorale del Presidente Usa chiesero a Stone mail Wikileaks : C'è un arresto eccellente nell'ambito della complessa inchiesta Russiagate. In manette è finito Roger Stone, ex consigliere del Presidente statunitense, Donald Trump, in merito alle indagini del procuratore speciale Robert Mueller sulle ingerenze russe nelle scorse elezioni presidenziali e sui possibili legami tra lo staff di Trump e il Cremlino. Le accuse contro di lui, si legge su Nbc News, sono di intralcio alla giustizia, falsa testimonianza ...

Roger Stone - ex consigliere di trump - è stato arrestato in Florida : È accusato di aver fatto da tramite tra il comitato elettorale di Trump, gli hacker russi e Wikileaks

