Inserisce per errore la retromarcia! Uccide la moglie trascinandola ...Non ci fu nessun raggiro! Sposa dopo 15 anni la sua fidanzata e muoreMiglioramento ma rischio alluvioni! Previsioni Meteo prossima ...Fermi in auto da 22 ore! Valanga travolge l'AutobrenneroUna semplice ecografia le avrebbe salvato la vita! Anna in grembo ...Altrimenti non ti curo! La vogliosa dottoressa Sundaralingam adesca ...Non riuscivo a muovermi! Parla la mamma del piccolo Giuseppe ucciso ...Sono vivo... Padre Pio mi ha fatto la grazia! Il Funerale di Mario è ...Ero tossicodipendente! Taylor Mega piange ma viene eliminata ...Non sei affascinante a letto! Flavia Vento silura Sgarbi in diretta

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 08 | 30 VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 04-02-2019 ore 08:30 (Di lunedì 4 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA CASSIA E CASAL DEL MARMO. SI STA’ IN FILA LUNGO L’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. RALLENTAMENTI SULLA IN TANGENZIALE EST TRA LA VIA NOMENTANA E TOR DI QUINTO VERSO LO STADIO OLIMPICO IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA TUSCOLANA SIAMO ALL’ALTEZZA DI VIA SCRIBONIO CURIONE. IN DIREZIONE DEL CENTRO. STESSA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA DI VIA DELL’OCEANO ATLANTICO ED IN VIA DI DRAGONCELLO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI PESCATORI. CHIUSA PER LAVORI, DALLE ORE 07.00 DI QUESTA MATTINA,, LA VIA ...
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twitterfsnews_it : Linea #AV #Roma - #Firenze: traffico rallentato in direzione Firenze ??  - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano 4 km di coda tra fine complanare e tangenziale est > tangenziale est #luceverde - romadailynews : Traffico Roma del 04-02-2019 ore 08:30: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20… -
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