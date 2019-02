Tav | Toninelli | “Chi se ne frega di andare a Lione | serve una metro A22? Giornale che

Tav - Ue : 'Se ritardi fondi a rischio'. La replica di Toninelli : 'Analisi decisa da governo sovrano' : "Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati , di dover chiedere all'Italia i contributi già versati " per la Tav, oltre al "rischio che, se i fondi non sono impiegati, possano essere ...

Tav - la Ue avverte l’Italia : «Troppi ritardi - potremmo chiedere i fondi già versati» Toninelli : «Stiano tranquilli» : Un portavoce della Commissione Ue: «Non possiamo escludere di dover chiedere all’Italia i contributi già versati. La attuale analisi costi-benefici non è stata richiesta da noi»

Tav - Di Maio a Salvini : 'Lavoriamo sulle cose su cui siamo d'accordo'. Toninelli : 'Da M5s nessun pregiudizio' : Luigi Di Maio risponde a Salvini sulla tenuta del governo e sulla Tav. 'Secondo me in questo momento è intelligente andare avanti. C' è tanto da fare, lavoriamo sulle cose su cui siamo d' accordo e ...

Danilo Toninelli sulla Tav : "Ma chi se ne frega di andare a Lione : Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, torna a dire la sua sulla Tav e sul cantiere dell'Alta velocità Torino-Lione."Io il Piemonte lo conosco bene - afferma a Coffe Break su La7 -. A Torino ho lavorato. Io so che lì c'è bisogno di una metro 2. E sono convinto che gli imprenditori torinesi, piemontesi, quella la vedono come una super Tav non un buco nella montagna che nasce per trasportare persone e ...

Tav - Toninelli : “Tra pochi giorni l’analisi costi-benefici”. Poi puntualizza : “Non è vero che vogliamo bloccare cantieri” : “Vogliono far credere che il M5S voglia bloccare i cantieri. E’ tutto falso il M5S non vuole bloccare nessun cantiere”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli in una diretta Facebook: “Tra poche giorni avrete l’analisi costi-benefici della Tav“, ha continuato. Il ministro nella lunga diretta ha spiegato tutto ciò che sta facendo il governo per quanto riguarda le opere ...

Tav - Pd : “Esposto alla Corte dei Conti per danno erariale”. Toninelli : “Sono loro che abbassarono la testa con la Francia” : Nuovo giorno di impasse sulla questione Tav. Se il ministro Danilo Toninelli oggi ha garantito che l’analisi costi-benefici sarà diffusa per la metà di febbraio, sull’altro fronte il Partito democratico ha annunciato un esposto alla Corte dei Conti “per verificare se lo stop alle gare della Torino-Lione configuri un danno erariale”. Ad annunciarlo sono stati il capogruppo dem Graziano Delrio alla Camera, il governatore ...

Tav - Borghi (Pd) denuncia : “Toninelli ha bloccato audizione su analisi costi-benefici. Dove sono gli alfieri della trasparenza?” : “Gli alfieri della trasparenza, i campioni dell’apertura della scatola del tonno, coloro i quali hanno passato anni a discutere dell’esigenza di rendere il Palazzo trasparente come il vetro, con una lettera ufficiale del ministro Toninelli, hanno impedito al professor Ponti di rendere le indispensabili comunicazioni, in termini di audizione, a una Commissione di questo Parlamento”. Lo denuncia, nell’Aula della Camera, Enrico ...

Tav - Toninelli : 'Analisi pubblica a metà febbraio' : Sulla Tav "a metà febbraio avremo un primo incontro con la Commissaria europea ai Trasporti e con il ministro francese, poi renderemo pubblica l'Analisi in Italia, ci sarà il dibattito pubblico e ne ...

