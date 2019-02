Rimedi naturali per il bruciore di stomaco

Rimedi naturali per la gastrite : La gastrite è una condizione che colpisce il rivestimento dello stomaco di una persona, causandone l’infiammazione. Alcuni casi di gastrite possono essere trattati a casa con semplici Rimedi. Ci sono molti fattori che possono causare una riacutizzazione della gastrite. Questi includono: consumo eccessivo di alcol usando farmaci antidolorifici per un periodo prolungato Batteri Helicobacter pylori ( H.pylori ) infezioni stress Mentre ci ...

Macchie sui tessuti - Rimedi naturali : Come eliminare le Macchie sui tessuti: istruzioni per eliminare le Macchie più ostinate che non vanno via con il classico lavaggio. Come pretrattare i tessuti macchiati. (altro…)

Rimedi naturali contro i pidocchi : tutti i segreti per prevenire ed eliminare i pidocchi dai bambini : Quando arriva l’era di questi temuti insettici si arma di Rimedi per eliminare i pidocchi dalle teste dei bambini. Ma non sono solo loro a detestare questi animaletti che si annidano nei loro capelli. I bambini, è risaputo, sono il bersaglio più colpito dai pidocchi. Questo perché nelle scuole, nelle aree giochi o nei momenti di sport, sono esposti a zone dense dove il parassita tende a diffondersi in modo epidemico, attaccandosi di cute in cute ...

Mal di gola forte e tosse : Rimedi naturali - farmaci adatti e come curarsi : Mal di gola forte e tosse: rimedi naturali, farmaci adatti e come curarsi rimedi mal di gola come sappiamo i mesi più freddi dell’anno coincidono i malanni tipici della stagione invernale come influenza, raffreddore o mal di gola. Quest’ultimo il più delle volte è causato da da una infezione virale, mentre in altri casi il mal di gola può essere dovuta a infezione batterica. Prima di procedere elencando alcuni possibili rimedi, vogliamo ...

Pulizia viso fai da te - Rimedi naturali : Pulizia viso fai da te: rimedi naturali e strategie fai da te per pulire, in modo profondo e accurato, la pelle del viso. Consigli per chi ha pelle grassa, secca o mista. (altro…)

Gola infiammata - Rimedi naturali : Gola infiammata: cause e consigli utili per prevenire il dolore alla Gola. rimedi naturali per curare la Gola infiammata. (altro…)

Influenza Febbraio 2019 : sintomi influenza intestinale con o senza febbre - Rimedi naturali bambini e adulti : Cerchiamo di capire come dobbiamo comportarci per affrontare al meglio l’influenza di Febbraio 2019. Proprio a cavallo tra gennaio e il mese più corto dell’anno è previsto il picco stagionale: l’incidenza sfiora i dieci casi ogni mille paziente e ogni settimana circa 500/600 mila italiani (adulti, ma anche e soprattutto bambini) combattono contro i classici sintomi della malattia. Come se non bastasse alcuni giornali riportano ...

Piedi gonfi al mattino : i sintomi nascosti e 5 Rimedi naturali : Svegliarsi ogni mattina coi Piedi gonfi non è solo spiacevole e fastidioso: può essere la spia di una patologia o la conseguenza di un comportamento scorretto, ed è dunque un evento che merita d’essere approfondito. Così come le mani, i Piedi sono soggetti a gonfiarsi per la loro lontananza dal cuore. Senza contare lo sforzo che fanno per sostenere tutto il peso del corpo: ecco dunque che, come conseguenza dello stress e ...

Mal di gola - raffreddore e tosse : ecco i Rimedi naturali - semplici ed efficaci : Ben 2,8 milioni di italiani sono a letto con l’influenza e il picco stagionale è ormai vicino: arrivano i rimedi contadini per combattere a tavola gli effetti di maltempo e gelo, in occasione del brusco abbassamento delle temperature lungo tutta la Penisola. L’iniziativa è della Coldiretti con il primo ‘Vitamina Day‘ organizzato per il week-end nei mercati di Campagna Amica di tutta Italia, a partire da quello di Roma del ...

Doppie punte - Rimedi naturali : Doppie punte rimedi: consigli utili per evitare le Doppie punte in modo naturale e avere una chioma più lunga, sana e idratata. (altro…)

Nausea : 5 Rimedi naturali per alleviarne i disturbi : La Nausea è una delle problematiche maggiormente diffuse e, spesso e volentieri, diventa così fastidiosa da rovinare le giornate di chi ne soffre particolarmente. Nonostante le cause che scatenano la Nausea siano numerose e diverse tra loro, esistono dei rimedi completamente naturali per riuscire ad alleviarne i sintomi ed i fastidi. Ovviamente, i rimedi di seguito elencati non sono adatti per curare una eventuale patologia, quindi è sempre ...