Reggio Calabria | ascensori guasti all’ospedale di Locri | pazienti portati in braccio per

ilfattoquotidiano

: REGGIO CALABRIA, MOLTE LE FIRME A SOSTEGNO DI SALVINI #SalviniNonMollare - LegaSalvini : REGGIO CALABRIA, MOLTE LE FIRME A SOSTEGNO DI SALVINI #SalviniNonMollare - giusmo1 : #GiornatadellaMemoria, a Reggio Calabria la statua di Athena vestita di rosso - g_falcomata : 27 gennaio #GiornataDellaMemoria Contro gli olocausti di ieri e quelli di oggi, la statua di Athena, simbolo della… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) In due settimane l’ascensore dell’ospedale disi è rotto tre volte. Risultato: idevono essereinnei reparti per essere curati. Come in un ospedale del terzo mondo. È successo sabato quando anche l’ultimo dei cinquedel nosocomio calabrese ha smesso di funzionare certificando, ancora una volta, il calvario che sono costretti a subire i, i loro familiari e il personale medico e paramedico dell’ospedale di. Nelle settimane scorse, il sindaco Giovanni Calabrese aveva sollevato il problema. A metà gennaio, infatti, il primo cittadino diaveva scritto su Facebook: “Vergogna. Una persona sta morendo in cardiologia e non può essere trasportata in rianimazione perché glidell’ospedale non funzionano. In ospedale i Carabinieri e si attende l’intervento dei vigili dei fuoco”. E qualche ora più tardi Calabrese aveva ...