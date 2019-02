Mauro Icardi | sfogo sui fischi dopo il ko col Bologna | Se ami l' Inter quando perde

Wanda Nara - il duro attacco della sorella di Mauro Icardi : “Della famiglia non te ne frega niente - pensi solo ai soldi” : Dopo la partecipazione di Wanda Nara e Mauro Icardi a C’è Posta Per Te, il programma di Canale 5 con Maria De Filippi, Ivana Icardi, la sorella dell’attaccante dell’Inter, ha lanciato un duro attacco alla moglie e manager del fratello: “Mamma mia…lì dovrebbero essere seduti i miei fratelli e i miei genitori per sapere perché è stato permesso di mangiare in testa da una persona di questo genere a un bravo ragazzo, intelligente e ...

Wanda Nara e Mauro Icardi a C'è posta per te - la frecciatina : «Troverai un ragazzo ma non il mio» : Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati ospiti da Maria De Filippi a C'è posta per te per fare una sorpresa a Serena, una 23enne che dopo la morte della madre ha messo da parte la sua vita per pensare ai ...

Wanda Nara - cinque curiosità sulla moglie-procuratrice di Mauro Icardi : Wanda Nara nasce a Buenos Aires nel 1986 ed approda sui rotocalchi italiani nel 2008 quando si sposa col calciatore Maxi Lopez. Il matrimonio regala alla coppia tre figli, i due però divorzieranno nel 2013. Separazione tra Wanda e Maxi che diventa famosa anche perchè la Nara si fidanza con un amico del marito, Icardi, con il quale i due passavano spesso le vacanze. Nel 2014 si sposano ed hanno due figli. Successivamente Wanda Nara diventa ...

Ivana Icardi al veleno su Wanda Nara : "Mauro apri gli occhi - pensa solo ai soldi" : Wanda Nara e Mauro Icardi, ieri sera, sono stati ospiti della trasmissione di Canale 5 "C'è posta per te", programma condotto da Maria De Filippi. La moglie-agente del capitano dell'Inter si è commossa per la storia in questione, con il bomber nerazzurro che è stato molto gentile e disponibile dei confronti della ragazza a cui un padre e due fratelli hanno voluto fare una sorpresa: ovvero la presenza dell'attaccante argentino, idolo indiscusso ...

La sorella di Icardi attacca Wanda : 'Vuole solo i soldi - della famiglia non gliene un c...o. Mauro - apri gli occhi!' : E non ti importa mai, ti importa solo quando io appaio in televisione, perché quello che non vuoi è che nessuno sia più di te, perché vuoi essere sempre al centro del mondo. Spero che Dio di dia un ...

C’e Posta Per Te : Mauro Icardi e Wanda Nara ospiti. Ma sua sorella si scaglia contro Wanda nei social. Leggi le sue parole : Icardi ieri sera è stato ospite di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te insieme a sua moglie Wanda Nara e questo ha fatto davvero arrabbiare Ivana, la sorella del calciatore, che su... L'articolo C’e Posta Per Te: Mauro Icardi e Wanda Nara ospiti. Ma sua sorella si scaglia contro Wanda nei social. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Mauro Icardi in lutto dopo C’è Posta Per Te : “Grazie dei momenti…” : Mauro Icardi colpito da un lutto dopo la puntata di C’è Posta Per Te Il capitano dell’Inter Mauro Icardi è stato colpito da un lutto dopo la puntata di C’è Posta Per Te. Il suo cane Coco non ce l’ha fatta e, attraverso i suoi canali social, Mauro ha comunicato la scomparsa prematura, come scritto dallo stesso attaccante, che ha voluto omaggiare il suo fedele amico con un post davvero toccante: “Grazie per tutti i ...

Coco - è morto il cane di Mauro Icardi e Wanda Nara/ Bomber dell'Inter in lutto : 'Grazie per tutti i momenti' : lutto in casa Icardi-Wanda Nara: è morto il cane Coco, post commovente del centravanti dell'Inter su Instagram, 'ci mancherai'.

Mauro Icardi - a fuoco la villa : tutta colpa della suocera - il disastro della mamma di Wanda Nara : Oltre il danno la beffa per Mauro Icardi. Non solo l'eliminazione dell'Inter ai quarti di finale di Coppia Italia contro la Lazio, ma anche una brutta avventura a causa dell'incendio scoppiato nella mattinata del 30 gennaio nella sua villa sul lago di Como. A provocare le fiamme è stata la madre di

C'è posta per te - Mauro Icardi sarà ospite nella terza puntata : Come da tradizione, anche in quest'edizione di C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 ogni sabato sera, ci saranno molti calciatori tra gli ospiti che vengono invitati per le sorprese organizzate in studio.Dopo i tre difensori della Juventus e della nazionale azzurra, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, nella terza puntata di C'è posta per te, vedremo Mauro Icardi, ...

Wanda Nara sorprendente - le parole della moglie di Icardi fanno discutere : “mi fanno passare per stronza! Io e Mauro non abbiamo chiesto niente all’Inter” : Wanda Nara sincera e senza peli sulla lingua sul rinnovo di Icardi con l’Inter: le parole della sexy moglie dell’attaccante argentino fanno ancora discutere Wanda Nara riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione, non solo per foto e video sexy postati sui suoi canali social, ma anche e soprattutto per questioni più calde che interessano ai tifosi nerazzurri, come per esempio il rinnovo di Mauro Icardi con ...

Mauro Icardi il grande assente di Inter-Sassuolo : L’ultima volta che Icardi aveva toccato solo sedici palloni in una gara, era finita con un gol nel recupero nel derby, con un movimento che i bambini che studiano da centravanti riguardano per imparare, con il solito «presente» urlato all’appuntamento con il gol.Con il Sassuolo no, per Mauro Icardi in comune con il derby ci sono solo quei sedici tocchi. Il resto è tutto diverso, compreso il movimento sull’ultimo cross che poteva ...

Striscia la notizia - scoop su Mauro Icardi : ecco il suo futuro - Wanda Nara confessa a Valerio Staffelli : Nella serata di venerdì 18 gennaio a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Tapiro d’oro a Wanda Nara per l’incertezza sul futuro del marito Mauro Icardi all’Inter. Valerio Staffelli, che la intercetta in una boutique di Milano, le chiede: "Ma si rinnova oppure no questo contratto?". E l'agente a

Inter - il rinnovo di Mauro Icardi è un mistero social : cosa c'è dietro al post di Wanda Nara : La famiglia Icardi è in guerra con la Gazzetta dello Sport. Da diverse settimane ormai, prima con Wanda e ora con Mauro, sui social e in tv marito e moglie non perdono occasione per zittire i colleghi della rosea ad ogni notizia che li riguarda. Inizialmente fu la signora Nara a prendersela con Gazz