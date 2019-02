Matteo Salvini svela il ricatto di Luigi Di Maio | perché il governo ora può

Matteo Salvini - i due poliziotti sotto inchiesta per aver firmato a favore del leghista : E' scoppiato il caso dopo una foto sui social che mostrava due poliziotti al gazebo pro-Salvini ad Ascoli Piceno. Lo scatto del senatore leghista Paolo Arrigoni ritraeva i due agenti mentre firmavano a favore del ministro dell'Interno: "La foto di due agenti di polizia che con un atto di generosità

Che tempo che fa - Roberto Fico assedia Matteo Salvini : mira a un governo col Pd? : Di Laura Boldrini ha l'ossessione che nutre nei confronti di Matteo Salvini, di Gianfranco Fini invece ha la tendenza ad avversare il governo al quale teoricamente appartiene. Si parla di Roberto Fico, protagonista di un clamoroso show anti-Salvini nello studio di un soddisfatto Fabio Fazio, a Che t

Matteo Salvini : figli altezza e moglie - la carriera del politico : Matteo Salvini: figli altezza e moglie, la carriera del politico carriera e vita privata di Matteo Salvini Condivisibili o meno che siano le proposte e le ideologie (il che, del resto, è un fattore irrinunciabile per chiunque decida di intraprendere una carriera politica), si è comunque costretti ad ammettere che Matteo Salvini abbia rappresentato una figura altrimenti inedita nel panorama della politica italiana. E non tanto per la linea di ...

Matteo Salvini in tribuna allo stadio Olimpico con la divisa della Polizia : Ad assistere al posticipo di Serie A Roma-Milan di questa sera allo stadio Olimpico è arrivato anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che dopo le polemiche dei giorni scorsi si è presentato in tribuna con un giaccone della Polizia di Stato.Continua a leggere

Matteo Salvini - i veri numeri sull'immigrazione : per la prima volta le espulsioni superano gli sbarchi : Sull' immigrazione i numeri sono chiari e dicono che la linea dura di Matteo Salvini dà i suoi risultati. Le cifre sono state comunicate dallo stesso ministro dell'Interno sul suo profilo Twitter. ...

PRIMARIE PD : Maurizio Martina pronto a sfiduciare Matteo Salvini : Per il PD è giunto il momento di fare chiarezza ma non si perde l’occasione per parlare anche del governo attuale, Martina sferra l’attacco a Salvini “È arrivato il momento di una mozione di sfiducia verso un ministro che ha violato la legge nello svolgere il proprio lavoro”. Maurizio Martina lancia così la “sfida” al ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito alla vicenda della nave Diciotti, nel giorno in cui si ...

Immigrati - Leoluca Orlando sfida Matteo Salvini : regolarizza i clandestini ma nessuno lo indaga : Che magnifico Paese l'Italia! Matteo Salvini è indagato per aver cercato di arginare l' immigrazione clandestina . Leoluca Orlando , il sindaco Dem di Palermo che contravvenendo al Decreto Sicurezza ...

Matteo Salvini - il doppio piano dopo le europee. Nuovo governo o elezioni : «Ma quelli quando li mollate?». «Quelli» sono i Cinque Stelle e i destinatari della domanda sono Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, i quali se la sentono ripetere ogni volta in cui si trovano a un tavolo o al telefono con i bei nomi dell'imprenditoria lombarda e veneta, i più preoccupati per i di

Bernard-Henri Levy : "Matteo Salvini è grottesco. L'Italia merita di più" : "Un ministro dell'Interno che si maschera da poliziotto, che si maschera da pompiere e viene per questo attaccato dai sindacati dei pompieri, trovo che sia grottesco e trovo che L'Italia meriti di più. Viva le elite se hanno il pensiero di Eugenio Scalfari o di Matteo Renzi". Lo ha detto il filosofo Bernard-Henri Levy intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su RaiTre.Sulle elezioni europee di fine maggio, Levy scommette ...

Autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini : la senatrice La Mura è d'accordo : Il Movimento 5 Stelle si trova in una difficile posizione a causa del caso Diciotti che vede coinvolto Matteo Salvini. La Giunta per le Immunità del Senato ha già iniziato l'esame della richiesta, avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania, in merito all'Autorizzazione a procedere nei confronti del titolare del Viminale. Salvini è indagato per abuso di potere e sequestro di persona, i fatti contestati si riferiscono al trattenimento a bordo ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : scontro sulla Tav Torino-Lione : Lo scontro interno al governo sulla Tav Torino-Lione continua, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono su due opposte barricate. Per quanto riguarda il M5S, in questi giorni si può spaziare tra le dichiarazioni dei suoi esponenti che hanno ribadito come la Tav sia, a loro modo di vedere, 'un progetto senza futuro' o 'un progetto inutile', fino ad affermare che 'i cantieri non sono mai partiti', cosa oggettivamente non vera. Se è vero che il ...

Luigi Di Maio : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di continuare'. Risposta : 'Non serve la laurea...' - bomba Tav : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di non creare tensioni nel governo puntando su quello su cui non siamo d'accordo': fuori dai denti, Luigi Di Maio lancia un avvertimento al leader leghista sulla Tav . ...

Che tempo che fa - l'anticipazione su Fabio Fazio : agguato in diretta - colpo di mortaio su Matteo Salvini : Useranno Fabio Fazio e Che tempo che fa per sparare un colpo di mortaio al governo in diretta tv. Il piano degli ortodossi del M5s è delineato dal retroscena del Corriere della Sera che descrive un ...

Tav - Matteo Salvini gela i 5S : “Nessuno stop - faremo Piano Marshall sulle opere pubbliche” : Secondo il ministro degli Interni Matteo Salvini "si va avanti con la Tav. Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande Piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all' apertura e allo sviluppo di 400 progetti, da Nord a Sud". E lancia "un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche".Continua a leggere