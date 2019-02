Mattarella contro il madurismo del governo e i problemi della quota100 Di cosa parlare

Seicento psicoanalisti si appellano a Mattarella contro il "decreto sicurezza" : Seicento psicoanalisti della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) hanno scritto un appello al Presidente della Repubblica per fare sentire la loro voce contro il "decreto sicurezza" e contro le politiche sulla migrazione del governo giallo-verde. "La situazione, da tempo critica - scrivono -, si è drammaticamente aggravata dopo il varo e l'approvazione del "Decreto Sicurezza" che, contrariamente al termine "sicurezza", sta ...

Mattarella contro il ritiro delle truppe dall'Afghanistan : Roma. Non è bastato nel pomeriggio di ieri, il messaggio whatsapp del portavoce della ministra della Difesa con la notizia di una “telefonata molto cordiale” fra Elisabetta Trenta e il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi a ricomporre una ferita che non è solo procedurale né solo di galateo f

Leonardo Cenci - morto a 46 anni il maratoneta che lottava contro il cancro. Mattarella lo aveva nominato Cavaliere : È stato il primo italiano a correre per due volte la maratona di New York quando era già malato di cancro. Ma dopo sei anni di lotta contro la malattia Leonardo Cenci è morto a 46 anni a Perugia. Era ricoverato dal 24 dicembre. Con la sua forza era diventato simbolo della lotta alla malattia che, diceva, non doveva averla vinta sulla vita di tutti i giorni. Un “esempio civile” secondo Mattarella, che nel 2017 lo aveva insignito del ...

Sergio Mattarella - il terrore del Quirinale sulla guerra contro la Francia : cosa rischia l'Italia : La strategia scelta sia da Luigi Di Maio che da Matteo Salvini di puntare contro la Francia, nemico giurato dell'Italia, sta facendo preoccupare non poco il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da giorni i due vicepremier non perdono occasione per rinfacciare a Parigi ora lo sfruttamento n

Pioltello : Mattarella - 'assicurare controllo e manutenzione per no rischi' : Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Ricorre il primo anniversario del grave incidente ferroviario, che ha spezzato la vita di tre donne e provocato ferite, sofferenze, dolore in numerosi passeggeri del treno deragliato poco dopo aver superato la stazione di Pioltello-Limito, in Lombardia. In questo giorno

Mattarella celebra la Giornata della memoria : "No alla riproposizione di falsi documenti contro gli ebrei" : "La riproposizione di simboli, linguaggi, riferimenti pseudo culturali, di vecchi e screditati falsi documenti, basati su ridicole teorie di cospirazione, sono segni di un passato che non deve in alcuna forma tornare e richiedono la nostra più ferma e decisa reazione", ha detto il presidente della Repubblica intervenendo alla cerimonia del Giorno della memoria al Quirinale. Le parole di Mattarella arrivano pochi giorni dopo il tweet con ...

Delitto Guido Rossa - il ricordo di Mattarella a Genova/ Scritte contro il sindacalista e pro Brigate Rosse : Mattarella a Genova per i 40 anni dal Delitto di Guido Rossa, l'operaio comunista ucciso dalle Br. Scritte contro il sindacalista e pro Brigate Rosse.

Mattarella : Coscienza internazionale sia vigile contro fantasmi passato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Scritte e insulti contro Guido Rossa - ucciso dalle Br 40 anni fa. Mattarella : «Catturare terroristi in fuga» : Scritte con insulti rivolti al sindacalista Guido Rossa, ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979 e che celebrano personaggi delle BR sono state scoperte stamani dalla Digos di Genova a poche...

Scritte contro Rossa a 40 anni dall’omicidio delle Br. Oggi il ricordo di Mattarella : La Digos scopre una scritta in Salita Santa Brigida, proprio dove fu ucciso il procuratore Coco. La commemorazione del presidente della Repubblica all’ex Italsider

Migranti - Italia contro Francia. Il vertice segreto tra ministri - il retroscena sul partito di Mattarella : Un incontro segreto tra ministri. Tra Italia e Francia tensione alle stelle per i Migranti e le frasi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sul Franco coloniale e gli interessi di Parigi in Africa.

Immigrazione - asse tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella contro Matteo Salvini : Dal "vado a prenderli io in aereo" a "siamo in continuo contatto con la Guardia Costiera libica perché effettui questo ulteriore intervento e metta in sicurezza i migranti che sono a bordo", ormai la linea di Giuseppe Conte è chiara, e diametralmente opposta a quella di Matteo Salvini. L'ultima nota

Rigopiano : i parenti delle vittime si scagliano contro Mattarella e rifiutano i fiori : Ieri, 18 gennaio, è caduto il secondo anniversario dalla tragedia dell'hotel Rigopiano quando, in seguito ad una valanga, persero la vita 29 persone che in quegli istanti si trovavano nella struttura abruzzese. Durante la commemorazione, i parenti delle vittime hanno apertamente contestato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rifiutando di fatto i fiori inviati dal Capo dello Stato in omaggio a coloro che sono deceduti in quella ...

I sindaci contro il decreto sicurezza. Orlando e De Magistris 'Non lo applichiamo'. Salvini 'La legge è firmata da Mattarella' : ... difendendoli dai troppi reati commessi da immigrati clandestini, poi salveremo anche il resto del mondo'. Poi ironizza: 'I sindaci hanno applaudito il discorso di Mattarella e contestano un decreto ...