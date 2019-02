Mancini | ' Bonucci e Chiellini sono importanti | le loro assenze pesano'

Blastingnews

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Roberto, Ct della Nazionale, nella conferenza di vigilia dello stage che si tiene a Coverciano ha fatto il punto su alcuni temi caldi del calcio italiano che riempiono le cronache sportive. In primo luogo ha parlato dell'Inter che dopo un avvio di campionato buono, con l'inizio del nuovo anno sta vivendo un periodo travagliato per le sconfitte subite in Coppa Italia e in campionato. Durante la stagione, secondo, è fisiologico che le squadre hanno alti e bassi, l'importante è continuare a lottare perché comunque la sua ex squadra occupa ancora il terzo posto. Il Ct è contento per la crescita esponenziale di Zaniolo che a settembre non giocava ed ora è uno dei titolari alla Roma. Per il centrocampista cibuone probabilità di ricevere la sua convocazione: "Se giochi nella Roma e in Champions League puoi giocare anche in Nazionale", questa la convinzione dell'ex ...