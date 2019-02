scuolainforma

: RT @PacificoTweet: #TfaSostegno #Anief #ricorre per l’accesso Specializzazione Sostegno per il personale educativo inserito in graduatorie… - ANIEF_Sicilia : RT @PacificoTweet: #TfaSostegno #Anief #ricorre per l’accesso Specializzazione Sostegno per il personale educativo inserito in graduatorie… - scuolainforma : Graduatorie d’Istituto, dal 4/2 inserimento in II fascia: priorità per la III nelle supplenze - orizzontescuola : Graduatorie d’istituto: da oggi possibile l’inserimento in coda II fascia -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) A partire da oggi 4 febbraio 2019, sarà possibile entrare in codadi secondadelledi Istituto, inserendo il titolo di sostegno o l’abilitazione conseguiti entro il 1° febbraio. La domanda si presenta online, sul portale Istanze Online, entro le ore 14,00 del 22 febbraio 2019, compilando il modello A5.Chi non deve compilare il modello A5 Non devono compilare il modello A5 per l’in coda nella IIdellei docenti inseriti in Iche hanno presentato domanda dinegli elenchi aggiuntivi di sostegno delle GaE, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 506 del 19/06/2018, i quali sono trasposti in graduatoria in modo automatico; i docenti che chiedono anche l’negli elenchi aggiuntivi di IIcon il modello A3, in quanto dichiarano il titolo di specializzazione nella sezione predisposta ...