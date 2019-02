A Roma anche i murales diventano parcheggi abusivi

Grazie - anche - ai fondi sul web per la prima volta un'orchestra Romana sarà all'European Music Festival in Belgio : 'Ho controllato negli archivi del premio: per la prima volta un'orchestra romana parteciperà all'European Music Festival for Young People'. Eugenia Varcasia ha la voce un po' emozionata mentre parla: ...

DIRETTA/ Roma Milan - risultato live 0-1 - info streaming video e tv : Piatek colpisce anche in campionato! : DIRETTA Roma Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie A all'Olimpico per la 22giornata.

Maltempo - Centro/Nord flagellato da piogge torrenziali - neve e gelicidio : è un’altra notte terribile - anche Roma in ansia per il Tevere [LIVE] : 1/32 Il gelicidio tra Liguria e Piemonte ...

Venezuela in piazza - Maduro : "Il colpo di stato è fallito" e ringrazia anche Roma | Guaidò : il dittatore è rimasto solo : Un generale dell'Aeronautica si schiera con Guaidò e dichiara: "Pronti due aerei per il presidente, è ora che se ne vada". Ma Maduro esulta davanti a un corteo di militari: "Hanno già perso e non se rendono conto"

Venezuela - Maduro : grazie anche a Roma per la solidarietà|Il mondo diviso in due : Il presidente difende il regime durante una manifestazione a Caracas: «Il colpo di Stato è fallito». E annuncia la possibilità di nuove elezioni parlamentari. anche l’opposizione in piazza con Juan Guaidó: «Abbiamo bisogno di aiuti umanitari»

Allerta Meteo Roma - maltempo anche domani : il bollettino della Protezione Civile per la Capitale e la regione Lazio : Ancora 24 ore di maltempo per Roma e per la regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di “criticità codice giallo per” rischio idraulico e idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le zone di Allerta del Lazio dalla tarda serata di oggi, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore. Lo comunica ...

Allegri : 'Potevamo perdere anche a Roma' : ANSA, - TORINO, 1 FEB - "La differenza tra la partita contro l'Atalanta e quella di Roma, contro la Lazio, è che se Immobile avesse segnato il 2-0, all'Olimpico avremmo perso. E magari avremmo vinto a ...

Flavia Vento - il suo appello a Matteo Salvini : “A Roma neanche una discarica per la differenziata - che schifo! Pensaci tu” : Da qualche tempo ormai, i cittadini della Capitale devono fare i conti con bidoni stracolmi di spazzatura e rifiuti abbandonati sui marciapiedi, come dimostrano le foto che circolano sui social. Una situazione che ha fatto indignare anche Flavia Vento, che si è unita al coro delle lamentele sull’inadeguatezza del servizio di raccolta dei rifiuti, puntando il dito contro la sindaca Virginia Raggi, e ha lanciato un appello al ministro ...

Roma - Di Francesco non rischia anche se perde col Milan : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , è stato messo in discussione dopo il pesante ko contro la Fiorentina ai quarti di Coppa Italia. Come riporta Sky Sport, però, il tecnico abruzzese non rischia il posto, anche se dovesse perdere col Milan domenica.

James Bay e Zara Larsson in tour con Ed Sheeran - anche a Roma e Milano : info sui biglietti in prevendita : James Bay e Zara Larsson in tour con Ed Sheeran, nel 2019. I due artisti si uniranno al cantautore britannico per la tournée mondiale che farà tappa in Italia per tre concerti a Roma, Milano e Firenze. James Bay e Zara Larsson saranno supporters di alcuni dei concerti di Ed Sheeran in programma quest'anno ma non di tutti: per quanto riguarda l'Italia, i fan che si recheranno ai concerti negli stadi di Roma e di Milano potranno assistere anche ...