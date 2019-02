Vitucci | ' Vincere a Sassari non è per tutti'

sport.virgilio

: @fcin1908it Vedi Icardi, da quando e in discussione il suo contratto non fa piu gol. Que e un bomber? Si lo e ma no… - giacomo_vitucci : @fcin1908it Vedi Icardi, da quando e in discussione il suo contratto non fa piu gol. Que e un bomber? Si lo e ma no… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) Quarta vittoria consecutiva per la New Basket Brindisi, che passa anche anon si ferma più dopo la conquista di un posto nelle Final Eight di Coppa Italia. Il coach dei pugliesi Frank...