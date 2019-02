Sognare di volare | in aereo | sul mare | in elicottero o di saper volare | cosa significa?

correttainformazione

(Di domenica 3 febbraio 2019) Qual è ilto didipuò voler dire un sogno che ci vede in volo su in, in volo sul, su uno dinoi stessi? I sogni sono qualdi profondamente affascinante, quando sogniamo la nostra mente è completamente libera, priva di schemi e di paure, e ci consente di vedere tutto ciò in nostro subconscio ha in serbo per noi. Tramite una serie di immagini e simboli che ci appaiono in sogno, infatti, il substrato della nostra coscienza riesce a comunicare con noi, ci manda messaggi per farci capiredesideriamo, diabbiamo paura, o in alcuni casi particolarmente strani, persinopotrebbe avere in serbo il futuro per noi.I libri che si occupano di interpretazione dei sogni sono moltissimi, d’altronde si tratta di una pratica molto antica che ha alle spalle molti studi e ricerche. Quello del volo è un simbolo molto ...