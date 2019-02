Nodo Tav | Salvini | ' Non faccio saltare il governo | ma fare le cose'

Mantova : sfruttava maNodopera clandestina - imprenditore arrestato : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Un imprenditore di origine cinese di 54 anni è stato arrestato, nel Mantovano, perché nella sua azienda impiegava in nero lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. E' accaduto nel Mantovano. L'operazione, condotta dalla squadra 'task force' disposta dalla pre