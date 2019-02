Caro Di Maio | io non c' entro

Regionalizzazione : Caro Premier Giuseppe Conte e Caro Ministro Luigi Di Maio - cosa state per fare? : Regionalizzazione RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK caro Premier Giuseppe Conte e caro Ministro Luigi Di Maio , vorrei che leggeste questa lettera, userò le parole di Andrea Camilleri per spiegare perché “ l’autonomia differenziata ” con le 23 deleghe chieste dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, diventa un pericoloso ...

Caro Di Maio - perché il navigator non può essere un filosofo? : Ho avuto la pessima idea, molti anni fa, di prendere una laurea in Filosofia. Pessima non solo per le conseguenze sul mio futuro professionale, ma anche perché mi è toccato sopportare negli anni a seguire l’insostenibile retorica del filosofo che piace alle imprese, del filosofo versatile che grazie al suo acume teorico può lavorare in più settori. Altro che ingegneri o economisti. Retorica insopportabile perché, sempre in tutti questi ...