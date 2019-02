Trame Una Vita | Ursula acquista la sartoria della madre di Simon

Trame - Una Vita : Victor ferisce gravemente il colonnello Valverde in duello : Le conseguenze del bacio tra Victor e Elvira saranno al centro della trama delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimana su Canale 5. Il cioccolatiere, infatti, verrà sfidato a duello dal colonnello Arturo Valverde, in quanto colpevole di aver disonorato Elvira. Un duello che avrà tragiche conseguenze su uno dei due personaggi. Una Vita, anticipazioni: Arturo sfida a duello Victor Le Trame di Una Vita, svelano che Elvira ...

Trame spagnole - Una Vita : Trini esala l'ultimo respiro dopo pochi giorni dal parto : Un tragico colpo di scena arriva dalle puntate di Una Vita, appena andate in onda in Spagna. Le anticipazioni svelano che Trini Palacios morirà improvvisamente a pochi giorni dalla nascita della piccola Milagros. Una Vita: Trini partorisce Milagros Dagli spoiler spagnoli di Una Vita, si evince che Ramon avrà paura che sua moglie non riesca a portare a termine la sua gravidanza, visto che non è più giovane. Celia, nel frattempo, apprenderà di ...

Trame Una Vita : Victor viene lasciato dalla figlia di Ramon : Nei prossimi episodi dell’appassionante soap opera di origini iberiche “Una Vita” ci saranno tanti avvenimenti sorprendenti. A stupire sarà sicuramente l’avvicinamento tra Victor Ferrero ed Elvira Valverde. Sarà la figlia del colonnello Arturo a fare delle avance al pasticciere, ma le sue intenzioni non saranno reali, dato che si getterà tra le braccia dello stesso soltanto per vedere se Simon Gayarre ha davvero smesso di amarla. Purtroppo ...

Trame iberiche - Una Vita : Celia ossessionata dalla bambina di Trini : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che intrattiene da ormai molti anni i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, appena andate in onda in terra iberica, si soffermano su Trini e Celia, interpretate dalle attrici Anita Del Rey e Ines Aldea. La moglie di Ramon, infatti, darà alla luce una bellissima bambina, che riceverà le attenzioni morbose da parte di Celia. Una Vita, ...

Una Vita - Trame dal 3 all'8 febbraio : il ritorno di Felipe - Ursula accusata di negligenza : Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in onda da domenica 3 a venerdì 8 febbraio, svelano che Maria Luisa dirà a Lolita che Antonito ha rinunciato ad un incarico pur di stare con lei. A questo punto la serva farà una dichiarazione d'amore al giovane davanti a tutta Acacias 38. Diego, intanto, obbligherà Ursula a raccontare la verità su Olga durante l'omaggio a Jaime Alday. Una Vita: Felipe ritorna ad Acacias 38 Dagli spoiler di Una Vita si ...

Trame Una Vita prossima settimana : Elvira inganna Susana e Adela - Rosina vuole divorziare : Le appassionanti vicende dello sceneggiato iberico “Una Vita”, catturano sempre di più l’attenzione del pubblico. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, Elvira Valverde con l’intento di poter trascorrere del tempo da sola con Simon Gayarre, ingannerà Susana Seler e Adela. In particolare la figlia di Arturo lascerà intendere alla sarta e alla sua ex amica di collegio di aver ricevuto una richiesta ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 3 all’8 febbraio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 3 a venerdì 8 febbraio 2019: Maria Luisa chiede a Lolita di lasciare Antoñito e, al fine di convincerla, le dice che il fratello ha rinunciato a un incarico importante pur di stare al suo fianco. La domestica non la ascolta e, per tutta risposta, fa una dichiarazione d’amore al Palacios in calle Acacias. Durante l’omaggio a Jaime, Diego non riesce a trattenere la sua ...

Trame spagnole Una Vita al 1° febbraio : Trini partorisce una bambina - Ursula in carcere : Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda da lunedì 28 gennaio a venerdì 1° febbraio, svelano che Felipe Alvarez Hermoso deciderà di intraprendere un viaggio in Inghilterra per incontrare Tano, questo per fare dimenticare a Celia l'aborto appena subito. Ma l'Hermosa si rifiuterà di lasciare Acacias 38 per stare al fianco di Trini: a proposito, le due donne faranno un'offerta alla Vergine Maria. Una Vita: il parto complicato di Trini Dagli ...

Trame Una Vita : Felipe finisce in ospedale - Celia scopre che il marito è stato minacciato : E’ in arrivo una spiacevole notizia per i fan dello sceneggiato iberico “Una Vita” nato da Aurora Guerra. A dare problemi ad Acacias 38 sarà ancora una volta il primogenito di Ramon Palacios. Si tratta di Antonito, che nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, finirà in prigione dopo aver stretto un accordo con l’anziano Belarmino. Il fratello di Maria Luisa metterà nei guai anche il suo difensore, ovvero Felipe Alvarez ...

Trame Una Vita : Rosina e Liberto in crisi - i vicini scoprono che Olga è la figlia Ursula : Grandi colpi scena nelle prossime puntate di Una Vita, la soap opera spagnola in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni di metà febbraio svelano che Blanca scoprirà di essere in attesa di un bambino, ma non avrà certezze sulla paternità. Infatti la figlia della Dicenta aveva avuto una scappatella con Diego mentre stava frequentando il fratello. Nonostante l'amore che prova per Diego, la ragazza deciderà di sposare Samuel. Inoltre Blanca ...

Trame Una Vita : Diego e Arturo rischiano di morire - Samuel vuole divorziare da Blanca : Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni della telenovela Una Vita ambientata nel piccolo e lussuoso quartiere di Acacias 38. Negli episodi che sono andati in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE nel dicembre 2017, ma che il pubblico italiano avrà modo di vedere soltanto tra qualche mese per via della differenza di diffusione, Diego Alday e il colonnello Arturo Valverde saranno in pericolo di Vita per motivi diversi. Il secondogenito di ...

Trame Una Vita : Felipe lascia intendere a Celia di avere delle amanti per proteggerla : Celia e Felipe Alvarez Hermoso torneranno ad essere al centro delle vicende relative alle prossime puntate di "Una Vita", attese per il mese di marzo su Canale 5. Dalle anticipazioni si apprende che il legale farà intendere alla consorte di avere altre donne per fare in modo che si allontani da lui e, di conseguenza, preservandola da alcune minacce ricevute dall'uomo. Una Vita anticipazioni: Felipe difenderà Antonito in tribunale Tutto inizierà ...

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto : confermato il serale del martedì su Rete 4 - le Trame : Continuano ad arrivare buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto, le due telenovelas protagoniste dei pomeriggi di Canale 5. Oltre all'appuntamento festivo, prima di Domenica Live, Mediaset ha deciso di confermare anche il doppio episodio del martedì sera dedicato alle due serie televisive spagnole. Il merito è soprattutto degli ottimi ascolti raggiunti le scorse settimane, a conferma di un interesse che resta molto alto tra ...