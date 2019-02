Samp travolta dal Napoli Incassa tre gol e non risponde

Sampdoria travolta dallo scandalo Ferrero : sequestro per il patron e per la società [DETTAGLI] : I tifosi della Sampdoria non hanno avuto un sereno risveglio e con loro neanche il presidente Massimo Ferrero, che ha subito l’esecuzione, da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura. Si tratta di una cifra superiore ai 2,6 milioni di euro totali che riguarderebbero sia la Samp che il suo numero ...