Psg, Buffon testa al presente ma con uno sguardo al futuro

(Di sabato 2 febbraio 2019) L’esperienza di Gigitra i pali del Psg può essere ritenuta soddisfacente. Il suo, però, ad oggi non è ancora certo.Alla vigilia della partita di Ligue 1 che vedrà il Psg sfidare il Lione , in conferenza stampa ha preso la parola Gigi. L’ex portiere della Juventus, affiancato da Alphonse Areola, ha parlato del suo. Ricordiamo che il portiere ha un contratto in essere con il club parigino per un anno più un opzione per il secondo. Resta, dunque, tutto da decidere anche alla luce della volontà di tutti.Tra le tante domande poste dai giornalisti, appunto, ci si è soffermati anche sulla questione contratto. Domanda alla qualeha risposto con la sua solita lucidità: «Se Alphonse e il club lo vogliono, io resterei qui volentieri un’altra stagione». L’obiettivo numero uno per, tuttavia, è il restare concentrati sugli impegni ...