Napoli | per i dottori è mal di pancia ma muore a casa | aveva un feto in grembo

LIVE Sport - DIRETTA 2 febbraio : il Napoli vince in Serie A - l’Italia perde in Scozia nel Sei Nazioni - bel terzo posto di Mascitto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: si inizia alle prime luci dell’alba con la Coppa Davis, mentre in mattinata inizieranno tutti gli eventi degli Sport invernali, che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: cronaca in tempo reale per ...

Napoli - Milik : 'Male col Milan - daremo tutto per vincere' : Arkadiusz Milik , attaccante del Napoli , ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro la Sampdoria: ' Dobbiamo fare più gol possibili , vogliamo vincere e dare tutto per raggiungere i tre punti. Non abbiamo fatto benissimo nelle ultime due partite col ...

Quattro minori fanno sesso all'aperto : il video shock che gira nelle chat a Napoli : Le immagini, che mostrano tre bambini e una bambina coinvolti in esplicite attività sessuali, sono state consegnate alla...

Musei gratis 3 febbraio 2019 : Firenze - Roma e Napoli. Orari apertura : Musei gratis 3 febbraio 2019: Firenze, Roma e Napoli. Orari apertura Domenica 3 febbraio 2019 Musei gratis in tutte le città d’arte grazie all’iniziativa del Mibac. Dalla prima, risalente al luglio del 2014, le domeniche gratuite nei Musei hanno visto la partecipazione di oltre 10 milioni di visitatori in totale. Musei gratis: 480 luoghi aperti e gratuiti da Nord a Sud Saranno ben 480 i Musei, i siti archeologici e i monumenti aperti e ...

Napoli - nel centro di recupero per tartarughe marine : “Ne salviamo 35 all’anno. Tutte ferite a causa dell’uomo” : Gli esperti del centro di recupero tartarughe marine della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli l’hanno chiamata “Fortunella”. Lei è una tartaruga Caretta Caretta che aveva ingerito un cordone di un metro e mezzo, salvata da alcuni diportisti che qualche settimana fa l’hanno trovata poco distante da Capo Miseno, a nord di Napoli. L’animale era rimasto intrappolato in una lenza molto doppia che non gli consentiva ...

Fernando Alonso instancabile - iniziati gli allenamenti per la 1000 Miglia di Sebring! Tappa cruciale verso IndiaNapolis : Fernando Alonso è davvero instancabile e, dopo aver vinto la 24 Ore di Daytona, sta già pensando alla prossima gara. Il due volte Campione del Mondo di F1 parteciperà infatti alla 1000 Miglia di Sebring in programma il prossimo 15 marzo sul mitico circuito della Florida. La prossima Tappa del Mondiale di Resistenza (WEC) vedrà ancora una volta l’asturiano come grande protagonista, dopo aver giganteggiato a Daytona dove ha trascinato la sua ...

Napoli : futuro incerto per Allan e Hamsik : Oggi al San Paolo arirva la Sampdoria di Quagliarella e Ancelotti rilancia la coppia di centrocampisti titolari Allan-Hamsik . Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , entrambi potevano partire a gennaio: il brasiliano al PSG e lo slovacco in Cina, ma non sono arrivate le 'offertone' che chiedeva il presidente De Laurentiis. Così sono rimasti a Napoli, ma il ...

Napoli-Bari - patto tra de Magistris e Emiliano : 'Insieme per la difesa dei territori' : L'attenzione per le grandi questioni ambientali aperte, lo scambio di buone pratiche, l'interesse al processo di autonomia rafforzata: su questi temi c'è un comune interesse da parte del presidente ...

Repubblica : “in 20 mila per Napoli-Samp - pubblico non all’altezza del secondo posto” : Semivuoto come contro Sassuolo e Lazio Anche Repubblica affronta l’assurda diserzione dei tifosi del Napoli. Scrive che per Napoli-Sampdoria saranno solo 20 mila tifosi nonostante il secondo posto e i prezzi popolari dei biglietti. L’edizione napoletana scrive di pubblico non all’altezza (numericamente e per passione) del secondo posto in classifica degli azzurri, che sono stati finora protagonisti di una stagione tutto sommato ...

Napoli-Sampdoria in tv dove vedere la diretta : gli azzurri per riscattare il ko in coppa : Giampaolo Napoli-Sampdoria in diretta tv e streaming: telecronisti Napoli-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 251, satellite ...

Napoli - morta per dolori addominali. Era incinta - ma i medici non se ne erano accorti : La 36enne Anna Siena è morta lo scorso 18 gennaio a causa di forti dolori addominali. Era stata ovviamente in ospedale, il Vecchio Pellegrini di Napoli, ma i medici non si erano accorti di quale fosse la reale causa di quei dolori.Il 15 gennaio era stata visitata da due dottori ed era stata dimessa per una lombosciatalgia. Le erano stati prescritti degli analgesici, che le avevano momentaneamente attenuato i dolori, ma, finito l'effetto, il ...

Napoli - la madre del bimbo ucciso dal patrigno : 'Non ho fatto nulla perché paralizzata' : "Ero immobile per lo shock". Sentita dagli inquirenti, Valentina Casa si è all'istante giustificata così. La Procura di Napoli Nord che conduce le indagini, sta valutando il ruolo di questa madre di 31 anni nell'omicidio del figlio Giuseppe di sette anni. Ad ucciderlo è stato il compagno, l'italotunisino Tony Essobti Badre, 24 anni, che da domenica si trova nel carcere napoletano di Poggioreale. L'uomo lo ha preso a pugni, calci e bastonato con ...

Nauticsud - tutto pronto a Napoli per la 46ma edizione. Dagli yacht ai gommoni - 10 giorni per sognare : Napoli - L'Italia è in recessione e il mondo delle imprese è in allarme. Ma la nautica italiana registra una ripresa ormai consolidata e il clima che si respira al suo interno è di grande fiducia. Se ne è avuta conferma alla presentazione ...

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie - Perinetti : abbiamo parlato per Kouamè a gennaio : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie. Perinetti, dg del Genoa conferma i contatti a gennaio per Kouamè: 'poi però non se n'è fatto nulla'.