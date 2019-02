L' Italia non è un paese per giovani | in aumento i trasferimenti al nord e all' estero

Rugby - Sei Nazioni : subito incubo per l'Italia - in Scozia l'orgoglio non basta : ko 33-20 : Inizia nel peggiore dei modi il Sei Nazioni 2019 dell'Italia. Gli Azzurri di Conor O'Shea sono stati battuti nettamente dalla Scozia per 33-20 a Murrayfield. Scozia in meta tre volte con Kinghorn, una volta con Hogg e una con Harris. Tre le trasformazioni di Laidlaw, una di Russell. Per l'Italia, me

Sei Nazioni 2019 - Scozia-Italia. Conor O’Shea : “Non avevamo mai l’ovale”. Parisse : “Ripartiamo dalle mete nel finale” : L’Italia ha perso per 33-20 contro la Scozia nella prima partita del Sei Nazioni 2019 di rugby, gli azzurri sono crollati a Murrayfield e solo nel finale sono riusciti a rendere il passivo meno pesante grazie a dieci minuti. Il CT Conor O’Shea e il capitano Sergio Parisse hanno parlato ai microfoni di DMAX al termine della partita. Conor O’Shea: “Nel primo tempo non avevamo palla, eravamo sempre in difesa e così è ...

Sei Nazioni 2018 - Scozia-Italia. Conor O’Shea : “Non avevamo mai l’ovale”. Parisse : “Ripartiamo dalle mete nel finale” : L’Italia ha perso per 33-20 contro la Scozia nella prima partita del Sei Nazioni 2019 di rugby, gli azzurri sono crollati a Murrayfield e solo nel finale sono riusciti a rendere il passivo meno pesante grazie a dieci minuti. Il CT Conor O’Shea e il capitano Sergio Parisse hanno parlato ai microfoni di DMAX al termine della partita. Conor O’Shea: “Nel primo tempo non avevamo palla, eravamo sempre in difesa e così è ...

Gli Under 30 Italiani si informano online - ma non si fidano : Demopolis ha condotto uno studio per l’Ordine dei Giornalisti su come si informano i giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il risultato è che il 75 per cento lo fa online, ma non si fida delle notizie, mentre i media tradizionali sono più credibili.L’Istituto Nazionale di Ricerche Demòpolis ha realizzato un’indagine per l’ODG che mette in evidenza come si informano i giovani italiani nel 2019. L’indagine ...

Italia in recessione? Anche per la ministra Trenta non c'è da preoccuparsi : "L'ottimismo è il sapore della vita" : "L'ottimismo è il sapore della vita". Con queste parole la ministra per la Difesa Elisabetta Trenta risponde a una domanda su cosa aspettarsi dall'anno appena iniziato. Com'è noto, l'Istat ha certificato l'ingresso del Paese in recessione tecnica, con gli ultimi due trimestri del 2018 che hanno segnato un rallentamento della crescita del Pil.Un dato che avrà un effetto trascinamento Anche sul tasso del Pil dell'inizio ...

Coppa Davis – L’Italia sorride contro l’India - Barazzutti orgoglioso : “devo dire bravi a tutti - anche a chi non è stato schierato” : Corrado Barazzurri commenta il successo dell’Italia sull’India in Coppa Davis: le parole del capitano azzurro “Nonostante le difficoltà e la superficie che può livellare le cose, alla fine i valori sono emersi: eravamo superiori come squadra e l’abbiamo confermato sul campo. Oltre a un veterano come Seppi che ha dato risposte importanti su quello che è ancora il suo grado di competitività e affidabilità, dobbiamo ...

"Fratelli d'Italia non accetterà imposizioni perugine" : "Apprendo con piacere l' interessamento del Consigliere Regionale, Sergio De Vincenzi, eletto con la Lista "Ricci Presidente" e oggi fondatore di "Umbria Next". Il Consigliere De Vincenzi interviene ...

Google Assistant prova a rimetterci in forma con Freeletics Challenge - non in Italiano : Google Assistant lancia Freeletics Challenge, una sfida gratuita che promette di migliorare la nostra forma fisica in appena 14 giorni. L'articolo Google Assistant prova a rimetterci in forma con Freeletics Challenge, non in italiano proviene da TuttoAndroid.

Rugby - 6 Nazioni femminile : l'Italia non tradisce - battuta la Scozia : GLASGOW - Le donne del Rugby non tradiscono. Nel debutto del Sei Nazioni femminile, le azzurre superano largamente la Scozia, 7-28, in una gelida serata allo Scotstoun di Glasgow. Le quattro mete ...

L'Italia non riconosce Guaidò come presidente : Dopo le recenti vicende di gennaio, si è questionato sul riconoscimento del ruolo di presidente in Venezuela: al Parlamento Europeo, ha dominato una maggioranza che appoggia il 'golpe' di Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente al posto di Nicolás Maduro. Il golpe A dicembre era stato riconfermato presidente Maduro, che ricopriva questo ruolo dalla morte di Chávez nel 2013: inizialmente ad interim - dopo che Chávez lo aveva presentato ai ...

Tria : non ho chiesto favori a Usa - investire in Italia è conveniente : Tria ha riconosciuto che prima di lui, molti altri ministri dell'Economia hanno fatto tappa in America a caccia di investitori. Ma oggi, ha spiegato, "la situazione richiede tempi brevi, non si può ...

"Non sudo e se mi accaldo muoio"/ Alex - l'unico bambino in Italia a soffrire di XLPDR : nel mondo solo 21 casi : La storia di Alex, 11 anni: è l'unico bambino in Italia a soffrire di XLPDR. "Non sudo e se mi accaldo muoio". Nel mondo ci sono solo 21 casi

Venezuela - Conte sceglie la via europea ma non fino in fondo : a Bucarest l'Italia pone il veto al riconoscimento Ue di Guaidò : Sul Venezuela Giuseppe Conte si allinea al lavoro dell'Alto Rappresentante europeo per la politica estera Federica Mogherini. Ma non basta. Nel governo gialloverde ci sono ancora troppi veti incrociati tra M5s e Lega sulla crisi divenuta ormai internazionale tra il presidente Nicolas Maduro e il presidente autoproclamato Juan Guaidò. E quindi il presidente del Consiglio non può andare avanti fino in fondo sulla via europea ...

Pil : Cottarelli - 'Italia non può dire 'mal comune mezzo gaudio'' : Padova, 1 feb. (AdnKronos) - "E’ presto per dire se in Europa i segni sono quelli di un rallentamento o di una recessione. L’Europa cresce ancora, l’area dell’Euro è stimata in crescita nel quarto trimestre dello 0,2%. Noi stiamo andando parecchio peggio del resto d’Europa. Se anche c’è un effetto i