La Cassazione conferma | sarà possibile licenziare per eccesso di Facebook

Facebook - Cassazione : “Confermato licenziamento per chi lo usa al lavoro” : Usare Facebook sul posto di lavoro può causare il licenziamento. Anche secondo la corte di Cassazione che ha reso definitivo quello di una donna della provincia di Brescia, impiegata come segretaria part time in uno studio medico. La Suprema corte ha messo il bollo sulla decisione emessa dalla corte d’appello che aveva ritenuto la gravità del comportamento in “contrasto con l’etica comune”, tanto da incrinare il rapporto di ...

Palermo - la Cassazione conferma i domiciliari per Zamparini : Non è un buon momento per l’ex presidente Zamparini mentre il club rosanero sta disputando una stagione importante importante in Serie B e punta senza mezzi termini alla promozione in massima categoria. Nel frattempo la Corte di Cassazione, dopo una lunghissima camera di consiglio, come riporta l’Ansa, ha respinto il ricorso contro il provvedimento di arresti domiciliari disposto dai giudici di Palermo per Maurizio Zamparini. ...

La Cassazione conferma : nessun nesso tra vaccini e autismo : La Cassazione ha confermato l'archiviazione, stabilita da un gip di Milano, di una denuncia per lesioni e abuso d'ufficio presentata dai genitori di una bimba con autismo infantile che si sarebbe ...

Mafia tortoriciana : in Cassazione - confermate le condanne dell'Operazione 'Montagna' : I carabinieri hanno eseguito un'ordine di carcerazione nei confronti di sette persone condannate in via definitiva per associazione a delinquere di tipo mafioso. Gli arresti sono stati eseguiti a ...