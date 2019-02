Challenge Mallorca 2019 | Tim Wellens concede il tris a Dejà e si aggiudica la terza prova

Challenge Mallorca 2019 : Emanuel Buchmann sorprende tutti nel finale e conquista la vittoria nella seconda prova : Emanuel Buchmann è il vincitore del Trofeo Andratx-Lloseta, secondo appuntamento del Challenge Mallorca 2019 , prima corsa ciclistica della stagione europea. Il corridore tedesco della Bora-hansgrohe, alla prima vittoria da professionista dopo il titolo nazionale conquista to nel 2015, è stato abilissimo nel trovare il momento perfetto per l’attacco nella parte conclusiva e nel conservare sin sulla linea d’arrivo un buon margine sugli ...

Challenge Mallorca 2019 : si impone Jesus Herrada nella prima prova - brutta caduta per Landa : Iniziano le gare anche per quanto riguarda il calendario del ciclismo europeo. Iniziato il Challenge di Mallorca 2019 con la prima prova , il Trofeo Ses Salines, Campos, Porreres, Felanitx, con partenza da Ses Salines e arrivo in cima a Felanitx (Coll de San Salvador) dopo 176,9 chilometri. A trionfare è il padrone di casa della Cofidis Jesus Herrada , che è riuscito a staccare tutti sull’ascesa conclusiva. Fuga a tre nella prima fase di ...

Ciclismo – Fabio Aru al Challenge Mallorca - il ciclista sardo pronto all’esordio stagionale : Fabio Aru farà il suo esordio stagionale al Challenge Mallorca al via il 31 gennaio: il ciclista della Uae Emirates pronto per un nuovo anno ricco di appuntamenti importanti Fabio Aru pronto ad esordire in questo 2019. Per la nuova stagione, il ciclista sardo ha fissato il suo primo appuntamento il 31 gennaio con il via del Challenge Mallorca, che si concluderà il 3 febbraio. La corsa spagnola segna l’esordio del capitano della UAE ...