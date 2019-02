SHAMELESS - Ci sarà la decima stagione!

lostinaflashforward

Aspettate, hanno rinnovato #shameless per una decima stagione, non ci sarà Emmy, ma a quanto pare tornerà Cameron.

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Annuncio a sorpresa di Showtime:rinnovata per un'altraL'annuncio è arrivato:avrà unastagione diventando, così, la più lunga serie di sempre su Showtime!E' stato Gary Levine, Presidente della sezione Intrattenimento del network, a dare la notizia ieri durante il Television Critics Association's Winter Press Tour.Mentre sono ancora in onda gli episodi della seconda parte della nona stagione, sappiamo già che vedremo la famiglia Gallagher in nuove avventure. Si inizierà a girare tra pochi mesi."I Gallagher sono una forza della natura e stanno per tornare", ha detto Levine. ", con i suoi numerosi fans, non ha eguali in televisione. Siamo entusiasti del fatto che vivrà ancora con la sua miscela di amori e truffe su Showtime".John Wells, produttore esecutivo, ha aggiunto: "Tutti noi disiamo lieti di poter raccontare altre ...