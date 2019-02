Serie B | Scavone perde i sensi | gara sospesa Lecce-Ascoli

Serie B - Lecce-Ascoli. Scavone perde i sensi - portato via in ambulanza - partita sospesa : LECCE - Lecce-Ascoli, anticipo della 22ma giornata di Serie B, si chiude in anticipo con un grande spavento. Dopo appena 30 secondi, infatti, Manuel Scavone si scontra con Beretta. Cade a terra, perde ...