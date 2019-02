Ricetta anatra alla pechinese con salsa di mele e tamarindo | un piatto tipico cinese

Blastingnews

: Arance nel petto d'anatra ai carciofi #ricetta #31gennaio ?? - GZetticci : Arance nel petto d'anatra ai carciofi #ricetta #31gennaio ?? - Cucina_Italiana : Arance nel petto d'anatra ai carciofi ?? #31gennaio #anatra - Cucina_Italiana : Per caso oggi vi frulla in testa l'dea di preparare l'anatra al #forno? Ecco la ricetta! #anatra -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) L'condirisulta aromatica e deliziosa al palato. Questodella cucina orientale, anche se un po' impegnativo da preparare, sarà sicuramente un successo da portare in tavola. La tenera carne diviene lasciata riposare tutta la notte, insaporita da una marinatura speziata. La cottura in forno sarà lunga e servirà a rendere croccante questa selvaggina, che verrà adagiata su deliziosi pancake cinesi. Il tutto sarà condito con erbe aromatiche e cipollotti. In vista del Capodanno, perché non sperimentare questadel dragone rosso?Lista degli ingredienti per la preparazione dell'- 2 kg di- 1 cucchiaio e mezzo di sale marino...