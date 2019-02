: Usa annunciano il ritiro dal trattato con Mosca sulle armi nucleari - SkyTG24 : Usa annunciano il ritiro dal trattato con Mosca sulle armi nucleari - NotizieIN : Mosca: Usa si sottraggono a obblighi - Cyber_Feed : Ultim'ora #Mosca: Usa si sottraggono a obblighi -

Il ritiro Usa dal trattato Inf non è una questione di "colpevolezza della Russia", ma "la strategia degli Stati Uniti per uscire daglilegali internazionali in diverse aree".Così la portavoce ministero Esteri, Zakharova. Gli Usa potrebbero dispiegare in Europa 48 missili da crociera che ci metteranno in pericolo,non può ignorare questa minaccia,ammonisce il vice ministro degli Esteri,Ryabkov."Ora anche l' accordo New Start (riduzione armi di distruzione di massa)il 5 febbraio 2021 potrebbe non essere rinnovato",aggiunge(Di venerdì 1 febbraio 2019)