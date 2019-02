«Meghan Markle e il principe Harry non vivono più insieme» | l' indiscrezione choc

Meghan Markle esclude Harry dalla crescita del figlio. Si prepara al divorzio? : Meghan Markle è irremovibile nell’affidare alla madre, Doria Ragland, un ruolo chiave nella crescita del figlio, perché non vuole fare affidamento su Harry. Queste indiscrezioni trapelano dalle pagine del Sun e sembrano confermare le tensioni interne alla coppia, dopo le voci circolate su un accordo di divorzio. Certo, Lady Markle che da subito si è rivelata una donna autoritaria non lascia molto margine di libertà al marito. È noto che la ...

Meghan Markle cambia look : il risultato è sempre incantevole : Meghan Markle cambia look, ed il risultato è sempre incredibile. In occasione della visita reale alla Association of Commonwealth Universities di Londra, la duchessa del Sussex ha sfoggiato un look che non avevamo mai visto, elegante e sobrio. La ACU è stata la prima associazione di studenti del mondo, ed è una delle associazioni finanziate da Meghan nel suo ruolo di duchessa: per 33 anni, la regina Elisabetta è stata ...

Meghan Markle e il divorzio con il principe Harry : pronti a un San Valentino da separati : Dopo un royal wedding che ha emozionato il mondo intero, non solo Meghan Markle e il principe Harry sarebbero vicini al divorzio ma non starebbero più vivendo insieme nella casa che lei divideva con lui. Come riporta il settimanale Chi in edicola il 30 gennaio, le fonti autorevoli del gossip made in Usa (il magazine Globe prima di tutti) vede la coppia reale prossima alla fine, con il benestare della regina Elisabetta. La gravidanza della ...

Meghan Markle all’università con un look a lutto. Il cappotto riciclato è un errore : Meghan Markle si è recata alla University of London per incontrare gli accademici e i leader dell’Association of Commonwealth Universities (ACU). Dopo l’outfit color pesca, la Duchessa del Sussex opta ancora per un look monocolore, questa volta total black. Una scelta azzardata, poiché il nero secondo il dress code di Corte è riservato al lutto. Certo, l’impegno di Meghan è di quelli formali e l’ambiente è forbito, ma in ...

Meghan Markle - esperti contro la sorella : "Ha ridicolizzato la Royal Family" : I parenti di Meghan Markle hanno ridotto la Royal Family a un 'Jerry Spinger Show'? A dirlo è l'esperto Duncan Larcombe, autore del libro 'Prince Harry: The Inside Story', come riporta l' Express . ...

Meghan Markle e il principe Harry divorziano? Tabloid inglesi scatenati : “Sua maestà disposta a sborsare 37milioni di dollari per liberarsi di lei” : Impazza il gossip sui social network e ancora prima sul Globe Magazine: Meghan Markle e il principe Harry starebbero per divorziare.Un notizia che qualcuno bolla fin da subito come falsa mentre altri ne danno conto coinvolgendo anche la Regina Elisabetta. Sua maestà sarebbe disposta a sborsare addirittura 37 milioni di dollari per liberarsi dell’attrice, incinta com’è noto di suo nipote, per rimandarla negli Stati Uniti senza figlio ...

«Meghan Markle e il principe Harry non vivono più insieme» - l’indiscrezione choc : Meghan Markle e il principe Harry non vivono più insieme? Un’indiscrezione proveniente da fonti vicine alla coppia reale andrebbe in questa direzione. A meno di un anno dalle nozze da favola, si parlerebbe già di crisi matrimoniale tra i duchi di Sussex. E, secondo i rumor, a metterci lo zampino sarebbe stata la regina Elisabetta. Ma andiamo con ordine. Come riportato da Leggo, il magazine Globe avrebbe reso pubblica una mail ...

Meghan Markle in Suits 8? Dal possibile divorzio con il Principe Harry al ritorno nella serie : ecco la verità : In questi giorni si è parlato di una possibile crisi tra Meghan Markle e il Principe Harry addirittura di una trattativa di divorzio in arrivo e dell'addio della nuova Duchessa alla famiglia reale, solo voci? Al momento sembra proprio di sì visto che lo stesso papà di Suits 8 crede poco al ritorno dell'attrice nella serie per il gran finale e al fatto che voglia mettere da parte il suo impegno con la sua famiglia per questo. Proprio durante ...

Meghan Markle si prende (finalmente) la scena. La duchessa del Sussex, al sesto mese ...

Gli orecchini di Meghan Markle alle isole Fiji? Ecco quanto costano : C'è chi può portarli e chi (forse) no. Meghan Markle sembra rientrare nella prima categoria di persone: è o non è la moglie del principe Harry, nonché affermata attrice di serie tv di successo? All'incontro di ottobre con il presidente delle isole Fiji, Joji Konorte, la bella Meghan si è presentata con due meravigliosi orecchini che hanno - ovviamente - attirato l'attenzione di molti.Per diverso tempo qualcuno si è chiesto di che gioielli si ...

Meghan Markle a teatro : look rosa da quasi 5mila euro. Silenzio sul divorzio : Meghan Markle si è presentata al National Theater di Londra per la sua prima visita da madrina, dopo che la Regina le ha donato il patronato. La Duchessa del Sussex, incinta di 6 mesi, ha sfoggiato un look monocolore, pesca, per il quale sono stati spesi 4.774 euro circa (senza contare la clutch di Carolina Herrera e gli orecchini). L’outfit si compone di un mini dress rosa, firmato Brandon Maxwell, da 1.977 euro, e un blazer dello stesso ...