Maltempo Piemonte | neve a Torino e scuole chiuse in molte città GALLERY

Maltempo Piemonte - arriva la neve : scuole chiuse ad Asti l’1 e 2 Febbraio : In considerazione della nevicata in arrivo tra stanotte e domani, tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli asili e le scuole d’infanzia di Asti saranno chiuse domani 1 Febbraio e sabato 2 Febbraio: lo ha disposto il sindaco Maurizio Rasero in una ordinanza che ha firmato questa mattina. Si tratta di “un provvedimento necessario preso per la prima volta da quando sono sindaco – ha spiegato Rasero – per non appesantire ...

Maltempo Piemonte : neve in arrivo su Torino - “10 cm in pianura e 25 in collina” : “Tra giovedì e venerdì è prevista neve su Torino. Circa 10 centimetri in pianura fino ad arrivare ai 25 dell’alta collina. Se neve sarà che sia per tutte e tutti un momento in cui godersi le suggestive immagini di Torino imbiancata“: lo ha reso noto il sindaco di Torino, Chiara Appendino. “L’assessorato all’Ambiente di Alberto Unia, quello alla viabilita’ di Maria Lapietra, Amiat e Gtt si stanno ...

Maltempo Piemonte : vento a 80 kmh - a metà settimana prevista neve : Un’altra giornata di vento in Piemonte, con raffiche oltre gli 80 km/h in montagna – e un picco di 128 km/h sul Monte Rosa – precede l’arrivo di due perturbazioni: la prima è attesa per domani sera, ma i suoi effetti dovrebbero essere solo deboli nevicate, la seconda tra giovedì e venerdì. Nel secondo caso le nevicate dovrebbero essere più consistenti ed estese, dal tardo pomeriggio di giovedì, anche alle pianure. Dal ...

Maltempo - neve a Torino : allerta gialla in Basso Piemonte : La neve è arrivata anche nel capoluogo Piemontese, dove i primi fiocchi sono cominciati a cadere poco dopo mezzoggiorno. Dopo una pausa di qualche ora, la nevicata è ripresa nel tardo pomeriggio e dovrebbe esaurirsi nel corso della notte. A Torino sono attesi un paio di centrimestri, qualcuno in più in collina dove è anche più marcato il rischio gelate per effetto delle basse temperature. Dalle prime ore di oggi nevica anche sui rilievi ...

Maltempo Piemonte : neve a Torino - rischio strade ghiacciate : Nevica a Torino e in gran parte del Piemonte meridionale. Nonostante siano previsti pochi cm di accumulo, il rischio principale è legato alle basse temperature, sempre sotto lo zero, che rischiano di creare uno strato di neve ghiacciata, soprattutto nei tratti collinari. La nevicata dovrebbe esaurirsi intorno alla mezzanotte. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo, in pianura e in collina, potrebbero ...

Maltempo - frana Bussoleno : dalla Regione Piemonte oltre 3 - 5 mln : Per il ripristino del territorio di Bussoleno colpito dalla frana del giugno scorso saranno messi in campo oltre tre milioni e mezzo. Lo sottolinea l’assessore regionale Alberto Valmaggia, oggi in sopralluogo per la presentazione degli interventi. Questi prevedono la pulizia dell’area interessata, la creazione di vasche di trattenuta, il convogliamento delle acque del rio Comba delle Foglie verso la Dora Riparia, i primi lavori sul ...