Inter | il gioco non c' è | i singoli non incidono VOTA Chi al posto di Spalletti?

Chiama il numero di emergenza 200 volte per gioco e impedisce i soccorsi : “Non mi Interessa” : La ragazza britannica di 22 anni ha continuato a comporre il numero di emergenza per tutto il periodo natalizio impedendo così soccorsi tempestivi a chi aveva bisogno tra cui un bambino in arresto cardiaco. Quando hanno bloccato il suo numero ha comprato altre sim per poter continuare a Chiamare.Continua a leggere

Pikuniku : l'Interessante gioco che unisce elementi puzzle ed esplorazione è disponibile gratuitamente per gli utenti Twitch Prime prima del lancio ufficiale : Il gioco che unisce esplorazione ed elementi puzzle di Digital Devolver, Pikuniku, è attualmente gratuito per tutti i membri di Twitch Prime prima che il titolo venga ufficialmente lanciato più avanti questa settimana.Come segnala Twinfinite, gli abbonati Twitch Prime possono richiedere il gioco per PC gratuito da oggi fino a mercoledì 23 gennaio in quella che viene definita una fase di "accesso anticipato". Twitch ha confermato che tutti coloro ...

A PaInter's Tale : Curon - 1950 è un videogioco sul paese sommerso del lago di Resia tra amore - resistenza e memoria : A Painter's Tale: Curon, 1950 è prima di tutto una storia d'amore e resistenza, un videogioco sul tema della memoria. Scopriamo questo progetto italiano nel comunicato ufficiale.Il campanile che ancora oggi spunta dal lago è l'ultima testimonianza del borgo antico di Curon, sommerso dalle acque del lago artificiale di Resia nel 1950, dopo una serie di rimostranze da parte della cittadinanza. Un processo che già era iniziato in epoca fascista e ...

Minori e gioco d'azzardo - Interrogazione ai Ministri : interrogazione ai Ministri della Salute, Interno ed Economia da parte dell'on. Minardo sul fenomeno del gioco d'azzardo ed il coinvolgimento di Minori

The Black Game - come funziona il gioco Interattivo di Netflix ispirato a Bandersnatch : Dopo il successo della puntata speciale di Black Mirror, in cui erano gli utenti a decidere il destino del protagonista...

Pioneer - il gioco di esplorazione spaziale mostrato all'Interno di Watch Dogs 2 - sarebbe stato cancellato : Coloro che hanno una buona memoria potrebbero ricordare che, nel 2016, Ubisoft cominciò a parlare di un nuovissimo gioco di esplorazione spaziale all'interno di Watch Dogs 2, nome in codice Pioneer. Beh, a quanto pare, c'è qualche brutta notizia per chi ha pazientemente aspettato il suo arrivo: il gioco potrebbe essere stato cancellato.Come segnala Eurogamer.net, Pioneer è arrivato per la prima volta all'attenzione dei giocatori nel 2016 ...

Black Mirror diventa realtà. In arrivo il gioco Interattivo chiamato “The Black Game” : Si conoscono pochissimi dettagli sull"atteso The Black Game, il gioco interattivo di Black Mirror, nato sulla scia del successo di Bandersnatch, primo film interattivo della serie tv. "Per un giorno sarete voi a decidere la storia, ma sarà qualcun altro a viverla". Questo si legge dall"evento che introduce gli utenti al gioco disponibile da domani, mercoledì 16 Gennaio.Si potrà partecipare attraverso il profilo Instagram di Netflix Italia, ma ...

Anthem : disponibili ben 8 minuti di gioco in un nuovo Interessante video gameplay : Diamo uno sguardo a world event, boss, e al panorama che ci offre il gioco dall'alto, mentre voliamo scorrazzando nella modalità Freeplay Expedition gameplay di Anthem.Nel video, realizzato da IGN, possiamo vedere un Interceptor e uno Storm volare per il mondo di gioco, combattere diversi nemici, e collezionare preziosi materiali.Possiamo anche sentire un narratore esterno che ci informa che le spedizioni sono disponibili in qualsiasi momento, ...

Hitman HD Enhanced Collection : disponibile il trailer di lancio assieme a qualche Interessante immagine di gioco : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno lanciato un nuovo interessante trailer per Hitman HD Enhanced Collection. Si tratta del trailer di lancio del gioco, la Collection è infatti ora disponibile in formato digitale per Xbox One e PlayStation 4, riporta Gematsu.Per chi non lo sapesse, Hitman HD Enhanced Collection è una raccolta di riadattamenti in alta risoluzione di due titoli della celebre saga di Hitman: Hitman: Blood ...

Perché Sleeping Dogs è il più Interessante gioco open-city degli ultimi anni - editoriale : In un periodo in cui Yakuza torna di nuovo sotto i riflettori e Shenmue riappare dopo vent'anni di silenzio, ho pensato molto a Sleeping Dogs, l'epopea criminale open-city sviluppata da United Front, spesso considerata parente di Yakuza. Eppure, mentre Shenmue e Yakuza sono la quintessenza dei giochi giapponesi, Sleeping Dogs è una produzione canadese con sede a Hong Kong. Se questi giochi fossero ristoranti e io vagabondassi in Sleeping Dogs ...