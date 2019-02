In un' Italia come la nostra | che divide ancora i neri e i bianchi | noi a Sanremo

Scozia-Italia oggi (1° febbraio) - Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ormai mancano poche ore, sta per alzarsi il sipario sul Sei Nazioni femminile di Rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia aprirà oggi, venerdì 1 febbraio, alle 20.35 in Scozia, e la gara sarà trasmessa in differita alle ore 23.00 su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport Player. OA Sport ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

India-Italia-Coppa Davis oggi (1° febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia questa notte l’avventura dell’Italia nella nuova Coppa Davis, così diversa da quella conosciuta fino ad oggi con l’avvento della riforma che ne ha cambiato tutta la struttura. Gli azzurri, a Calcutta, troveranno l’India, un avversario ostico che ha scelto l’erba per affrontarci. Si comincia con l’incontro tra Andreas Seppi e Ramkumar Ramanathan, rispettivamente numero 1 e 2 delle due formazioni. Tra ...

Coppa Italia - campagna di Unhcr per le bambine rifugiate : ecco come donare : ... con testimonial d'eccezione dal mondo del calcio e dello sport in generale. A Demetrio Albertini e Giuseppe Bergomi quest'anno si sono aggiunti Andrea Petagna e Thaisa Moreno, stella del Milan ...

Come previsto e pure peggio : -0 - 2% il Pil dell'ultimo trimestre 2018. Non accadeva da 5 anni. Italia in 'recessione tecnica' : L'Istat conferma, il Pil del quarto trimestre 2018 è negativo, è il secondo calo consecutivo col segno meno. Per l'Istituto di statistica lascerà il segno nelle prospettive di crescita 2019. Migliora ...

Il progetto Refugees Welcome Italia arriva a Potenza e Matera : RWI è una Onlus parte di un network europeo nato a Berlino nel 2014 e poi diffusosi in 14 paesi del mondo. Il funzionamento è semplice: tutte le persone - famiglie, pensionati, single, studenti - che ...

Giordano : 'Nessuno ama i film francesi come l'Italia' : In Francia sono attualmente in produzione 769 film, una dozzina in meno rispetto al 2018, ma la cifra è comunque elevatissima. Sono 246 le opere prime e tantissime le produzioni ad alto budget come '...

Coppa Italia Stasera Inter - Lazio : dove e come vederla in Diretta TV e Streaming : Lo stadio Meazza di Milano ospita l'ultimo match dei quarti di finale di Coppa Italia. Schierate in campo l'Inter di Spalletti e la Lazio di Inzaghi. I quarti di finale della Coppa Italia si chiudono Stasera con la sfida Inter-Lazio, la vincitrice incontrerà il Milan uscito vincente dallo scontro con il Napoli. L'altra semifinale si giocherà invece tra Atalanta-Fiorentina che hanno eliminato rispettivamente Juve e Roma, sconfitta nello scontro ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia domani (venerdì 1° febbraio) : programma - orari e come vederla in tv : Dopo gli Australian Open 2019 e il trionfo del serbo Novak Djokovic, l’attenzione si sposta alla Coppa Davis 2019 e per l’Italia ci sarà l’insidia India. Il match, in programma l’1 e 2 febbraio a Calcutta sull’erba indiana, sarà valido per il turno di qualificazione alla Fase Finale di questo nuovo format. Il capitano non giocatore Corrado Barazzutti ha convocato per questo impegno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, ...

Pil - Italia in recessione/ Tria 'Non drammatizziamo i dati Istat - importante è come rilanciare l'economia' : Pil, Italia in recessione/ Il ministro dell'economia, Giovanni Tria "Non drammatizziamo i dati Istat, importante è come rilanciare l'economia"

LIVE Inter-Lazio - DIRETTA Coppa Italia calcio : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca questa sera il match tra Inter e Lazio, valevole per i quarti di finale in gara unica della Coppa Italia 2018-2019. Teatro della sfida è lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La sfida, nel corso della Serie A, si è già disputata alla fine dello scorso ottobre, ed ha visto il successo nerazzurro all’Olimpico di Roma per 0-3. Le cose, nel frattempo, sono cambiate: sia l’Inter che la Lazio non stanno attraversando il miglior ...

Inter-Lazio oggi (31 gennaio) - Coppa Italia : orario d’inizio e come vederla in tv. Probabili formazioni : oggi giovedì 31 gennaio (ore 21.00) si gioca Inter-Lazio, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Si chiude il programma di questo turno della competizione con l’attesissima sfida di San Siro, in palio un posto nella semifinale da giocare poi contro il Milan: ci sarà un derby della Madonnina da disputare in andata-ritorno oppure un nuovo confronto tra i rossoneri e i capitolini? Si preannuncia una sfida vibrante e avvincente, ...