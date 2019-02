Guida al Sei Nazioni : Il torneo del grande rugby europeo inizia stasera a Parigi, con l'Irlanda che difende lo Slam dell'anno scorso e le britanniche che cercheranno di impedirlo

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : sei azzurre presenti in slalom. Guida la truppa Chiara Costazza : Dopo lo slalom gigante va in scena lo slalom speciale in terra slovena, in quel di Maribor, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile. Domani appuntamento con i rapid gates (prima manche ore 10, seconda ore 13, diretta tv su Raisport ed Eurosport), tutto pronto per un’altra sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova, che oggi si sono divise la posta in palio con una vittoria a pari merito. Ci proverà anche ...

Rugby – StubHub fa il grande Slam al Sei Nazioni : ecco la Guida per arrivare preparati al torneo : StubHub, la più grande piattaforma online di compravendita biglietti per eventi, ha crato una guida a prova di “dummies” per scoprire tutti i segreti del Rugby e arrivare preparati al Sei Nazioni Manca poco al fischio d’inizio del torneo Sei Nazioni 2019, uno dei campionati sportivi più attesi dell’anno e dei più importanti del Rugby a livello mondiale. StubHub, la più grande piattaforma online di compravendita biglietti per eventi, dà il ...

Gloria Guida contro le #MeToo : "Se non fai la gattamorta non ti molestano. Assurdo denunciare dopo anni. Se sei stata zitta finora..." : Anche quest'anno Gloria Guida si piazzerà davanti al televisore, per guardare quel festival di Sanremo a cui il marito Johnny Dorelli ha partecipato per ben 9 volte. Anche se, puntualizza lei, "finora non l'hanno mai chiamato per premiare la sua grande carriera, ed è un peccato. Lo merita". L'attrice e conduttrice ha parlato di questo e molto altro in una lunga intervista rilasciata al Messaggero, nella quale ha presentato la nuova ...

MUSEI D'ARTE ANTICA - Sabato 12 gennaio tour Guidato dalle 14 alle 16 - solo su prenotazione - : Tempio di San Cristoforo in Certosa: via alle visite guidate 10-01-2019 / Giorno per giorno Nel fine settimana dell'Epifania, la riapertura del Tempio di San Cristoforo è stata accolta con grande ...