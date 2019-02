Grillo | pulizia indecorosa a Umberto I

Grillo all'Umberto I : pulizia scadente : 12.28 Ispezione della ministra della Salute, Grillo, al Pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma. La titolare del dicastero ha lodato la "grande qualità del personale", rilevando però poi il sovraffollamento -"pazienti messi ovunque,seduti su barelle, quasi uno sopra l'altro"- e le "condizioni di pulizia molto scadenti", a tratti "indecorose". Via Facebook,ha aggiunto: "Siamo venuti per vedere di persona come funziona il Pronto ...