D' Uva M5s | L' autorizzazione a procedere per Salvini è molto diversa dalle

Vaccini : D'Uva - 'M5S a favore - iniziativa Cunial autonoma' : Abbiamo infatti detto più volte che il MoVimento 5 Stelle è favorevole alle vaccinazioni e chi, al suo interno, mette in dubbio il valore della scienza, non rispecchia il comune sentire'.

D'Uva - M5S è pro-vax no iniziativa Camera : Abbiamo infatti detto più volte che il M5S è favorevole alle vaccinazioni e chi, al suo interno, mette in dubbio il valore della scienza, non rispecchia il comune sentire". Lo dichiara Francesco D'...

D'Uva - M5S è pro-vax no iniziativa Camera : ANSA, - ROMA, 22 GEN - "Prendiamo le distanze dall' iniziativa della deputata Sara Cunial, nell'organizzare una conferenza stampa alla Camera dell'associazione vicina ai no-vax Corvelva. Cunial ha ...

M5s - D’Uva : “De Falco e De Bonis andavano espulsi prima. Taglio stipendio parlamentari? È nel contratto di governo” : “Le espulsioni dei due senatori dal M5s? Mi pare che già prima non si poteva fare conto sul loro voto. Non seguivano il gruppo e già questo, nell’ambito di un gruppo parlamentare di maggioranza, era un elemento sufficiente per fare una espulsione. Anzi, abbiamo aspettato anche sin troppo tempo per farlo“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il capogruppo M5s alla Camera, ...

M5S - aggredita deputata. D'Uva : Vicinanza gruppo a Lapia - ti risolleverai : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Governo - D'Uva - M5s - : il contratto non si tocca : ... 'hanno troppe anime diverse, all'interno del Parlamento sarebbe un vero e proprio Vietnam, ci sarebbero troppi veti incrociati all'interno della stessa forza politica, non tra due forze politiche ...

Dall'Osso - malato di Sla - lascia M5S per Fi. D'Uva : «Nessuno gli ha chiesto la penale» : A Matteo Dall' Osso sarà chiesto di pagare una penale per il passaggio dal gruppo parlamentare del M5S alla Camera a quello di Forza Italia. Fonti del direttivo M5S sottolineano...

D'Uva - no spaccature in M5S ma ora basta : ANSA, - ROMA, 30 NOV - "Il voto al dl sicurezza non ha provocato nessuna spaccatura nel M5s, come dimostrano i risultati delle votazioni. Detto questo il gruppo non intende più avallare comportamenti ...

Camera - insulti sessisti a una deputata - scoppia il caos in Aula. Sisto (FI) al M5s : “Vergognatevi”. D’Uva : “Nulla di cui scusarci” : insulti e minacce alla Camera dopo che il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ha denunciato il trattamento subito dalla collega Matilde Siracusano che giorni fa prese le difese di Silvio Berlusconi. “Contro Siracusano commenti e insulti sessisti. Vergognatevi e chiedete scusa” ha attaccato Sisto. “Non abbiamo nulla di cui scusarci” ha replicato il capogruppo del M5s, Francesco D’Uva. A fatica è riuscita ...

Secondo D'Uva - M5s - la colpa dello spread non è dell'Europa. È dell'Europa : Il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco D'Uva, pubblica sulla sua pagina Facebook un video in cui, dalla Camera dei deputati, interviene sull'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe ...