Antonio Giovinazzi | Chi è il pilota Sauber

F1 - Antonio Giovinazzi : “Non voglio fare confronti con Leclerc - penso a me stesso e ad essere veloce” : Un Mondiale di cambiamenti si preannuncia nel 2019 in Formula Uno. Le vetture saranno diverse dal punto di vista aerodinamico e vi saranno mutamenti anche in fatto di piloti: Charles Leclerc in Ferrari e Kimi Raikkonen all’Alfa Romeo Sauber, Daniel Ricciardo in Renault e per i colori italiani il ritorno di un nostro rappresentante al volante, a distanza di otto anni (gli ultimi due erano stati Jarno Trulli, al volante della Lotus Renault, ...

F1 - Mondiale 2019 : l’occasione della vita per Antonio Giovinazzi. Alfa-Romeo Sauber in crescita - ma Raikkonen sarà un compagno scomodo : Finalmente la grande occasione è arrivata: Antonio Giovinazzi gareggerà a tempo pieno nel Mondiale 2019 di Formula Uno con l’Alfa Romeo-Sauber. Per il pilota pugliese si tratta della stagione più importante della carriera, in cui dovrà dimostrare di poter valere un posto fisso nel circus a differenza di molti driver provenienti dalla Formula 2 che recentemente non sono riusciti a confermare i buoni risultati ottenuti nelle categorie ...