Una mummia svela come l' atrite reumatoide arrivò in Europa

Scialpi : «Ora o Mai Più è Una trasmissione bruttissima. La Vanoni è Una vecchia mummia. Dovrebbe stare in Una casa di riposo» : Ora o Mai Più: Amadeus e Scialpi Per Scialpi l’esperienza ad Ora o Mai Più non si é ancora chiusa. Dopo le polemiche che hanno acceso la seconda puntata del talent-show di Rai 1, il cantante durante una lunga diretta social ha apostrofato con parole dure il programma di Amadeus, contestando l’accoglienza riservata alle guest star, soprattutto da parte di alcuni maestri. Il giudizio del programma per Scialpi sembra essere piuttosto ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari al vetriolo contro Gemma Galgani : “Sei Una mummia ammuffita” : Un’acceso scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ha animato la puntata di Uomini e Donne di lunedì. La dama si è detta infatti stanca dei commenti dell’opinionista e, appena arrivata in studio, si è lanciata in un attacco contro di lei: “Oggi sono agguerrita, perché sono stufa delle sue considerazioni inadeguate e improprie. Nei miei confronti hai una disonestà intellettuale” ha detto la Galgani rivolgendosi alla ...

