Sky si rinnova | con il digitale terrestre puoi disdire quando vuoi

Il metodo Komin Sky 2 ci sarà - la serie con Michael Douglas premiata ai Golden Globes rinnovata da Netflix : Il metodo Kominsky 2 ci sarà : Netflix ha annunciato il rinnovo della serie con protagonisti Michael Douglas e Alan Arking per un nuovo ciclo di episodi. La notizia arriva due settimane dopo la vittoria ai Golden Globes , dove la comedy ideata da Chuck Lorre (creatore di The Big Bang Theory, di recente premiato ai Critics' Choice Awards) si è portata a casa due statuette - miglior commedia e miglior attore protagonista. Secondo le prime ...

Accordo Sky Italia - Discovery Italia - rinnovata la partnership per canali Discovery e Eurosport : Discovery Italia ha rinnovato la propria partnership con Sky Italia relativamente ai suoi canali Discovery ed Eurosport: Discovery Channel, Discovery Science, Eurosport 1 e Eurosport 2. Nell’offerta Sky continueranno così ad essere presenti numerose produzioni targate Discovery, come avventura, spazio, scienza, natura ed i più importanti eventi sportivi di Eurosport nelle discipline storiche come...