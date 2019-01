Pallavolo – Valsabbina Brescia sfiora la vittoria a Cuneo in una gara bella e combattuta

Pallavolo - Banca Valsabbina superata in amichevole contro Bergamo : le orobiche si impongono 4-0 : Una Valsabbina carica di pesi cede nettamente alle orobiche. Mazzola regala ampie rotazioni di tutta la rosa, che alterna cose buone a passaggi da rivedere Finisce con un tondo, quasi troppo, 4-0 per le padrone di casa lo scrimmage al PalaAgnelli di Bergamo. Brescia schiera il sestetto con Di Iulio al palleggio opposta a Nicoletti, Washington e Veglia al centro, Pietersen e Rivero in banda, Parlangeli libero. Villani rimane a casa per ...

Pallavolo – Il match Valsabbina-Lardini Filottrano sarà anticipato a sabato 26 gennaio : info e dettagli : Mano alle agende perché cambia il plan della gara fra Valsabbina e Lardini Filottrano: le Leonesse giocano d’anticipo il sabato pomeriggio Notizia importante per tutti i fan di Banca Valsabbina Millenium Brescia e Lardini Filottrano: cambiano data e ora della sfida valevole per la 17ª giornata del massimo campionato italiano femminile. Come da comunicazione di Lega, la gara n. 3115 fra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Lardini ...

Pallavolo – Banca Valsabbina Brescia ‘dà la caccia’ al Bisonte Firenze in trasferta : la preview del match : La Banca Valsabbina ‘dà la caccia’ al Bisonte nel suo territorio, e dopo l’inattesa gioia contro Novara proverà a darsi continuità cercando di colmare il gap di due punti in classifica che la divide dalle toscane Turno infrasettimanale nella seconda giornata del girone di ritorno della Samsung Volley Cup serie A1. Dopo la vittoria di assoluto prestigio contro la capolista Igor Gorgonzola Novara per 3-2, la seconda ...

Pallavolo – Banca Valsabbina Brescia si gode la vittoria sull’Imoco : sabato la super sfida contro Scandicci : Senza sosta il cammino delle Leonesse, elogiate per la splendida vittoria al PalaVerde, che sabato ricevono la corazzata di Bosetti, Malinov, Haak, Adenízia e Stevanovic. Partita contro pronostico ma che potrebbe regalare la gioia della Coppa Italia Alla Banca Valsabbina mancava il suo capitano, Tiziana Veglia, e una come Jessica Rivero, una vera bomber. Se si sommano il netto sfavore del pronostico contro una formazione fortissima, e il ...

Pallavolo – Valsabbina-Chieri - match importante in anticipo sabato ore 20.30 : la preview della sfida : La Banca Valsabbina ospita la Reale Mutua Fenera Chieri in un match con punti in palio molto pesanti per la classifica. Piemontesi ferme a un punto ma in crescita. Grande emozione per la prima diretta nazionale Millenium: dalle 20:30 live su Rai Sport+HD Gara importante per la corsa salvezza da parte della Banca Valsabbina Millenium Brescia nell’undicesima giornata d’andata della Samsung Cup serie A1 che affronterà, sabato 22 dicembre (ore ...

Pallavolo – Domenica ore 17 la Valsabbina è chiamata al difficile esame Saugella a Monza : Alla Candy Arena le saugelle ricevono un Brescia in fiducia ma che deve guadagnare cinismo nei momenti chiave. Le padrone di casa hanno liquidato Pomì in 3 set senza sbavature lunedì scorso, dando grande prova di forza Trasferta brianzola per la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Le Leonesse di coach Enrico Mazzola Domenica 16 dicembre alla Candy Arena di Monza (ore 17) sfideranno il Saugella Team, nella decima giornata d’andata ...